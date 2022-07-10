Политика и власть 10.07.2022 в 09:34

Фермеры Бурятии избежали участи быть оштрафованными за навоз

В Москве решили не приравнивать фекалии сельхоз животных к опасным отходам
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Текст: Станислав Сергеев
Фермеры Бурятии избежали участи быть оштрафованными за навоз
Совет Федерации одобрил закон, по которому сельхоз предприятия и фермеры должны будут относить навоз и птичий помет к побочным продуктам животноводства. Ранее аграрии сталкивались с правовой коллизией, по которой навоз относился и к отходам производства I-V класса опасности, и к продукции, из которой производятся органические удобрения.

Отныне к побочным продуктам животноводства будут приравнены навоз, помет, подстилки, стоки, образующиеся в животноводческих хозяйствах. Их можно будет использовать для удобрения земель.

Однако, власти уже готовят новый пакет документов, который пропишет формальности и подробности того, как хранить, перевозить, обрабатывать и использовать продукты животноводства. В нем же будет определен список нарушений, при которых навоз признают отходами и за него придется платить взнос за негативное воздействие на окружающую среду.

Фото: «Номер один»
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