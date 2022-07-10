Фермеры Бурятии избежали участи быть оштрафованными за навоз

Совет Федерации одобрил закон, по которому сельхоз предприятия и фермеры должны будут относить навоз и птичий помет к побочным продуктам животноводства. Ранее аграрии сталкивались с правовой коллизией, по которой навоз относился и к отходам производства I-V класса опасности, и к продукции, из которой производятся органические удобрения.Отныне к побочным продуктам животноводства будут приравнены навоз, помет, подстилки, стоки, образующиеся в животноводческих хозяйствах. Их можно будет использовать для удобрения земель.Однако, власти уже готовят новый пакет документов, который пропишет формальности и подробности того, как хранить, перевозить, обрабатывать и использовать продукты животноводства. В нем же будет определен список нарушений, при которых навоз признают отходами и за него придется платить взнос за негативное воздействие на окружающую среду.Фото: «Номер один»