В Бурятии обсудили проблемы Дальнего Востока

Представители региональных парламентов ДФО собрались в столице Бурятии, чтобы обсудить злободневные вопросы, проблемы развития и выдвинуть предложения по их решению. Заседание оказалось очень плодотворным.В приветственном слове Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, напомнил, что Бурятия была включена в состав ДФО указом Президента РФ в ноябре 2018 г.«И вопросы взаимодействия с регионами Дальнего Востока вышли уже на новый уровень. Сотрудничество региональных законодательных органов, входящих в Парламентскую ассоциацию, помогает обсудить общие для нас проблемы, наметить пути решения, отстаивать интересы субъектов Дальневосточного федерального округа на федеральном уровне. Консолидированный голос, конечно, звучит гораздо громче», - выступил Владимир Павлов, указав, что сегодня, в создавшихся непростых условиях, стоят задачи по ускоренному развитию макрорегиона.Также с приветствиями выступили представитель правительства республики и главный федеральный инспектор по Бурятии.«После двухлетнего перерыва мы, наконец, провели заседание Парламентской ассоциации в очном режиме. Предыдущие два года мы тоже собирались, работали результативно, но в режиме видеоконференц-связи», - отметил Александр Ролик, председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (также он является председателем Законодательного собрания Приморского края).Дальневосточные парламентарии рассмотрели вопросы, направленные на поддержку экономики и соцсферы макрорегиона, которые особенно актуальны на фоне политики санкций, проводимой странами Запада.Первоначально в повестке заседания стояли 12 вопросов. Однако в начале работы Александр Ролик предложил включить в нее дополнительный вопрос – о заявлении членов Парламентской ассоциации о ситуации на Украине. В зачитанном им тексте было заявлено о полной поддержке политики президента РФ и проводящейся спецоперации.«Мы полностью поддерживаем Вооруженные силы Российской Федерации, проводящие специальную военную операцию на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины и гордимся подвигом российских военнослужащих. Считаем данную операцию вынужденной необходимостью в условиях постоянного агрессивного расширения военного блока НАТО и приближения его к границам России. Мы убеждены в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты», - в частности, говорилось в заявлении.Замечаний к тексту не последовало. Участники заседания единогласно его приняли.По одному из вопросов повестки докладчиком являлся Владимир Павлов. Это был вопрос о совершенствовании федерального лесного законодательства. Он представил проект обращения к председателю правительства РФ о необходимости отнести старый сухостой к недревесным лесным ресурсам. Такое изменение важно как для жителей нашей республики, так и для других дальневосточников.Сейчас к указанной категории закон относит такие ресурсы, как валежник, пни, кору деревьев и т. д. Люди могут заготавливать их для топки печей. Как отметил Владимир Павлов, запасы валежника в легкодоступных местностях Бурятии уже снизились, а в труднодоступных местах людям трудно его заготавливать.Увы, стоящие старые, погибшие сухостойные деревья к этой категории не относятся.«Отнесение позволит свободно, бесплатно осуществлять их заготовку гражданами для собственных нужд без ограничений, предусмотренных Лесным кодексом. Объем возможной ежегодной заготовки сухостоя в республике оценивается в более чем в 100 тыс. кубометров», - сказал председатель Народного Хурала.Возможность заготавливать сухостой важна для граждан, нуждающихся в дровах. Одновременно это помогло бы избавить лес от сухого, пожароопасного материала, снизило бы опасность распространения вредителей леса.Все участники заседания одобрили представленный проект обращения. Вскоре оно будет направлено адресату.Одним из экономических вопросов стало совершенствование поддержки предприятий, работающих в рыбной отрасли. Ассоциация поддержала законодательную инициативу Законодательного собрания Приморского края по внесению в Государственную Думу законопроекта об изменении закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».Сегодня рыбопромышленные предприятия, которые взяли кредиты с «плавающим» процентом и построили под инвестиционные квоты крупные рыбоперерабатывающие заводы, промысловые суда, столкнулись с финансовыми проблемами – резким ростом банковских ставок. Возникла необходимость расширить возможностей рыбодобытчиков по использованию финансовых инструментов. Можно было бы пойти по пути заключения договоров лизинга с «Росагролизингом». Но упомянутый закон не позволяет пользоваться этим.«Закрыть ставшие неподъемными кредиты можно с помощью механизма возвратного лизинга. Поддержка со стороны Парламентской ассоциации будет способствовать ускорению рассмотрения этого вопроса», - подчеркнул Александр Ролик.Были поддержан и ряд других важных вопросов.Председатель парламента Республики Саха (Якутии) Алексей Еремеев представил вопрос о северном завозе, который важен для всех северян.«Северным завозом обеспечивается население 25 субъектов Российской Федерации. Ежегодно в отдаленные, труднодоступные районы завозится свыше трех миллионов тонн грузов, жизненно необходимых товаров. Более 95 процентов приходится на пять регионов. Однако на сегодня отсутствует централизованная система планирования северного завоза, обеспечивающая скоординированную доставку грузов. Существует проблемы в определении порядка взаимодействия задействованных субъектов, механизмов финансирования, распределении обязанностей между федеральным центром, регионами, организациями», - доложил глава якутского парламента.В законодательстве нет даже четкого понятия северного завоза.Президент РФ в апреле текущего года на совещании по арктической зоне страны дал поручение правительству до 1 марта будущего года внести в Государственную Думу проект закона, который бы обеспечивал правовое регулирование северного завоза, определял единого координатора осуществления такого завоза.Алексей Еремеев предложил собравшимся принять обращение к председателю российского правительства и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики о необходимости создания совместной рабочей группы, в которую вошли бы представители федеральных органов власти и заинтересованных регионов.Парламентская ассоциация признала актуальность предложения и обращение приняли.Перед властями РФ была поставлена проблема, связанная с очень малоизвестным вопросом - доставкой тел умерших из труднодоступных сел к месту проведения вскрытия и обратно. Этот вопрос доложила Ирина Унтилова, председатель Законодательного собрания Камчатского края. Как оказалось, это на самом деле требует внимания.«Вопрос деликатный, но жизненный. Законодательством не определен порядок предоставления тела умершего на экспертизу и финансирования транспортировки. Нет четкого разграничения полномочий. Ситуация осложняется тем, что в 98 процентах случаев по результатам экспертизы выносится отказ в возбуждении уголовного дела – таким образом транспортировка умершего обратно от места проведения экспертизы до места жительства полностью ложится родственников умершего. А это вертолет, высокая стоимость часа полета… Это просто неподъемно», - изложила она суть проблемы.Представительница Камчатки высказала мнение, что в соответствующий закон, а также подзаконный акт надо внести корректировки – предусмотреть, что лица, назначившие экспертизу, должны оплачивать перевозку тела к месту ее проведения и обратно за счет федерального бюджета. При этом неважно выявило вскрытие криминальную причину смерти или нет.Также она предложила уменьшить требования к помещениям, в которых проводится вскрытие умершего. Тогда процедуру можно было бы проводить поближе к отдаленному селу – в райцентре или в крупном селе с модульным специализированным зданием - привезя туда специалиста-эксперта.Парламент Камчатки уже направил свое обращение в федеральный центр. Ирина Унтилова попросила Ассоциацию поддержать камчатцев. В ходе обсуждения все признали, что проблема есть. Поэтому обращение к председателю Госдумы и председателю российского правительства приняли.Парламентская ассоциация также подняла вопрос об объединении разрозненных правовых норм, касающихся студотрядов в один базовый федеральный документ в виде отдельного закона или дополнения, нового раздела существующего закона РФ «О молодежной политике».Была рассмотрена тема поддержки предприятий лесной отрасли. «Практически все субъекты Дальневосточного федерального округа связаны с этой проблематикой. Обобщив практику, мы выявили проблемные вопросы, подготовили обращение с предложениями по решению тех проблем, которые имеются и в целом, и конкретно в каждом субъекте округа», - отметил Александр Ролик.Ассоциация обратилась к главе российского правительства о необходимости создания рабочей группы по вопросу «дальневосточного гектара».«Гектар начали выдавать в 2017 г. Сегодня уже заканчиваются сроки и есть вопросы, связанные с правоприменением, с дальнейшей реализацией предусмотренных законом процедур», - отметил Александр Ролик.Получив гектар, через некоторое время использования гражданин может оформить на него права.«Если гражданин оформил в безвозмездное пользование земельный участок из лесного фонда и выбрал вид использования индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, то в ЕГРН в отношении него будет установлена категория «земли населенных пунктов», - доложили на заседании. Получается, что уполномоченный орган по лесным землям сегодня занимается землями населенных пунктов. До апреля 2022 г. эту странность должны были урегулировать, но поныне идет обсуждение. Парламентская ассоциация выступила с обращение о необходимости создания рабочей группы для ускорения решения проблемы.Рассмотрели и другие злободневные вопросы.«Заседание прошло конструктивно. Мы смогли оперативно рассмотреть все вопросы, которые предложили члены Парламентской ассоциации», - отметил Александр Ролик по окончании заседания.Республику Бурятия, Владимира Павлова искренне поблагодарили за хорошую организацию заседания и гостеприимство.Фото: «Номер один»