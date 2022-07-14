Политика и власть 14.07.2022 в 12:25

Депутаты Госдумы назвали образцовым опыт Бурятии по развитию сотрудничества с Монголией

Зампред российского парламента пообещал поддержать инициативы республики
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Текст: Константин Воронов
Депутаты Госдумы назвали образцовым опыт Бурятии по развитию сотрудничества с Монголией
14 июля заместитель председателя Государственной думы РФ Шолбан Кора-Оол и депутаты Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов и Бийсултан Хамзаев подвели итоги рабочего визита в Монголию. В Улан-Удэ они провели пресс-конференцию, на которой дали оценку работе правительства Бурятии по развитию сотрудничества с Монголией.

«Меня очень впечатляет сегодняшняя Бурятия своими темпами социально-экономического развития. Увидел своими глазами, как меняется облик города. Вчера приехал из Монголии. Мне нравится, во-первых, то, что встречаясь с руководством Монголии, неоднократно слышал о том, что наиболее активный российский регион во взаимодействии с Монголией – это вы, Бурятия. Это достойно уважения. Многие инициативы, связанные с развитием взаимодействия с Монголией, основаны, прежде всего, на инициативах правительства Бурятии. Вообще, говоря о взаимодействии приграничных регионов с аймаками Монголии, и в итоге формирования более партнёрских экономических отношений, думаю, что коллегам из Иркутской области и Республики Тыва и другим регионам необходимо обратить внимание на опыт Бурятии. Вы одни из первых провели Российско-Монгольский форум, где сформировали связи между предпринимателями, сформулировали со своей стороны подходы дальнейшей работы в новых условиях», - сказал зампред Государственной Думы РФ Шолбан Кара-Оол.

«Налаживание и развитие связей с Монголией сейчас, безусловно, правильная работа. Считаю, что в рамках культурного обмена Бурятия и другие приграничные регионы должны работать так, чтобы молодёжь, туристы, гости приезжали сюда и попадали к себе домой. В этом плане это уже хорошие ворота», - в свою очередь отметил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Шолбан Кара-Оол также выразил готовность поддержки инициатив республики.

«Я был в Бурятии, когда вы проводили Чемпионат России. Великолепное спортивное событие! Впечатлён был вашим спортивным сооружением. А сейчас, приехав снова, увидел ещё больше спортивных сооружений. Пожалуй, из всех соседних регионов Бурятия наиболее активно с федеральной властью работает. И имеет опыт взаимодействия с федеральными властями, и это всё отражается на инвестиционной ситуации здесь. Социальные объекты в таком большом объеме строятся. Как бывший губернатор могу сказать, очень чётко представляю, почему это происходит. 76 ФАП-ов, 18 школ, 27 садов – эти цифры обывателю, который не совсем вовлечён в эту тему, могут показаться пустыми цифрами. Но за ними скрывается очень большая работа по обоснованию: ходить по всем коридорам власти, добиваться результатов положительных решений со стороны министерств в рамках разных федеральных программ - это очень непросто», - заявил зампред Госдумы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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