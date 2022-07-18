В Бурятии назначен новый прокурор по надзору за колониями

Приказом Генерального прокурора РФ на должность Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Артем Шишов.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Артем Шишов служит в органах прокуратуры республики с августа 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора Тункинского района, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Кижингинского, Заиграевского районов, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия, заместителя прокурора Советского района Улан-Удэ, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики. С августа 2018 года являлся прокурором Баунтовского района.Фото: «Номер один»