Политика и власть 18.07.2022 в 09:12

В Бурятии назначен новый прокурор по надзору за колониями

Им стал Артем Шишов, бывший прокурор Баунтовского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначен новый прокурор по надзору за колониями
Приказом Генерального прокурора РФ на должность Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Артем Шишов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Артем Шишов служит в органах прокуратуры республики с августа 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора Тункинского района, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Кижингинского, Заиграевского районов, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия, заместителя прокурора Советского района Улан-Удэ, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики. С августа 2018 года являлся прокурором Баунтовского района.

Фото: «Номер один»
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