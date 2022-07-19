Четыре кандидата претендуют на пост главы Бурятии

Избирком Бурятии завершил прием документов для регистрации кандидатов на должность главы республики. Как сообщили в Избирательной комиссии, все 4 кандидата, выдвинутые на должность главы, представили необходимые документы для регистрации.Напомним, в выборах изъявили желание участвовать действующий глава, «единоросс» Алексей Цыденов, член ЛДПР, депутат Хурала Сергей Дорош, коммунист, председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко и представитель партии «Новые люди», бизнесмен Семен Матхеев.Напомним, выборы главы Бурятии состоятся 11 сентября.Фото: «Номер один»