Политика и власть 19.07.2022 в 14:30

Четыре кандидата претендуют на пост главы Бурятии

Все они представляют различные партии
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Текст: Константин Воронов
Четыре кандидата претендуют на пост главы Бурятии
Избирком Бурятии завершил прием документов для регистрации кандидатов на должность главы республики. Как сообщили в Избирательной комиссии, все 4 кандидата, выдвинутые на должность главы, представили необходимые документы для регистрации.

Напомним, в выборах изъявили желание участвовать действующий глава, «единоросс» Алексей Цыденов, член ЛДПР, депутат Хурала Сергей Дорош, коммунист, председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко и представитель партии «Новые люди», бизнесмен Семен Матхеев.

Напомним, выборы главы Бурятии состоятся 11 сентября.

Фото: «Номер один»
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