Политика и власть 21.07.2022 в 11:51
Руководитель РАЛХа Бурятии получил нового заместителя
Им стал Андрей Самойлов, работавший в агентстве начальником отдела
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятия Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Андрея Самойлова на должность заместителя руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства. Он будет курировать отдел воспроизводства лесов агентства.
Как сообщили в РАЛХе, Андрей Самойлов в 2005 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство». Начал свою карьеру в 2000 году в Забайкальском крае с должности техника по лесопользованию Ингодинского военного лесничества. В 2006-2007 годах работал ведущим специалистом Управления Росприроднадзора по Читинской области. В 2011 году принят на должность старшего государственного инспектора Департамента лесного хозяйства по СФО.
В 2015-2016 годах работал заместителем директора по общим вопросам – начальником отдела ФГБУ «Национальный парк «Чикой»». В 2017 году Андрей Самойлов назначен начальником лесного отдела Министерства природных ресурсов Бурятии. В 2018 году он становится главным лесничим Заудинского лесничества (Тарбагатайский район). С 2019 года занимал должность начальника контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства лесного хозяйства.
Напомним, недавно из РАЛХа уволился заместитель руководителя агентства Виктор Томин. Он написал заявление по собственному желанию.
Фото: РАЛХ
Как сообщили в РАЛХе, Андрей Самойлов в 2005 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство». Начал свою карьеру в 2000 году в Забайкальском крае с должности техника по лесопользованию Ингодинского военного лесничества. В 2006-2007 годах работал ведущим специалистом Управления Росприроднадзора по Читинской области. В 2011 году принят на должность старшего государственного инспектора Департамента лесного хозяйства по СФО.
В 2015-2016 годах работал заместителем директора по общим вопросам – начальником отдела ФГБУ «Национальный парк «Чикой»». В 2017 году Андрей Самойлов назначен начальником лесного отдела Министерства природных ресурсов Бурятии. В 2018 году он становится главным лесничим Заудинского лесничества (Тарбагатайский район). С 2019 года занимал должность начальника контрольно-ревизионного отдела Республиканского агентства лесного хозяйства.
Напомним, недавно из РАЛХа уволился заместитель руководителя агентства Виктор Томин. Он написал заявление по собственному желанию.
Фото: РАЛХ
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