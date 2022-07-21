Политика и власть 21.07.2022 в 13:25

Мэр Улан-Удэ: Общественный транспорт должен составить конкуренцию личным автомобилям

В городе грядет радикальная транспортная реформа
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ: Общественный транспорт должен составить конкуренцию личным автомобилям
В Улан-Удэ утвержден паспорт муниципального проекта «Развитие транспортной системы». Мэр города Игорь Шутенков отметил, что работа по обновлению подвижного состава и развитию маршрутной сети ведется давно, механизм реализации проекта разработан.

- Нам надо стремиться к тому, чтобы горожанин хотел использовать городской транспорт в качестве основного средства передвижения. Нужно создать конкуренцию личному транспорту, сделать так, чтобы в автобусах и трамваях было удобнее ездить, чем на автомобилях, - сказал мэр города.

Развитие транспортной сети Улан-Удэ предусматривает закупку автобусов и увеличение штата МУП «Городские маршруты», реконструкцию улично-дорожной сети и оптимизацию маршрутной сети города.

Всего в этом и следующем году в город поступит 138 автобусов. Из них 65 автобусов среднего класса ПАЗ поступят по контракту с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учетом льготного финансирования ВЭБ.РФ. Поставка будет осуществляться частями по 21-22 единице ежемесячно с октября по декабрь.

Еще 73 автобуса будут приобретены при поддержке Минтранса РФ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первая партия ожидается уже в августе, еще 48 приедут до конца года, оставшиеся 14 – в первом квартале 2023 года.

- Увеличение количества подвижного состава МУП «Городские маршруты» необходимо для повышения устойчивости рынка пассажирских перевозок. На протяжении нескольких лет продолжается отток подвижного состава у частных перевозчиков по причине снижения пассажиропотока из-за ограничительных мероприятий. Вследствие этого на большинстве маршрутах значительно уменьшилось количество подвижного состава, - доложил и.о. председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев.

Повышение доли МУП «Городские маршруты» в общем объеме городских перевозок повысит надежность и качество транспортного обслуживания населения.

- Но у нас нет цели устранять других участников рынка пассажирских перевозок. Муниципальный транспорт необходимо развивать – это однозначно, нам нужно дополнять друг друга и совместно создать условия для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. И муниципальный транспорт, и частные перевозчики должны работать в интересах наших горожан, - отметил Игорь Шутенков.

Для обеспечения работы автобусов большой вместимости в городе необходима реконструкция улично-дорожной сети. В 2022-2023 годах планируется расширить восемь разворотных площадок на конечных остановках, увеличить 65 заездных карманов, расширить пять участков проезжей части, организовать выделенную полосу по пр. 50-летия Октября.

Депутат горсовета Улан-Удэ Василий Цыремпилов отметил, что есть большое количество обращений от перевозчиков по поводу неблагоустроенных конечных остановок. Большинство жалоб касаются мкрн Заречный, Тулунжа, Солдатский.

- Предложение по устройству конечных остановок, безусловно, правильное. Будем прорабатывать вопрос, понятно, что все конечные остановки располагаются в разных частях города, находятся на депутатских округах. Поэтому я попрошу с депутатами отработать по линии наказов избирателей, - сказал мэр.

Также в рамках проекта планируется внедрение новой маршрутной сети. Еще с сентября прошлого года пермская компания «Агентство дорожной информации Радар» проводила исследование пассажиропотока и в результате разработала новую транспортную модель.

Она предусматривает уменьшение параллельных маршрутов и дублирования, отмену старых маршрутов и ввод более оптимальных, внедрение нового тарифного меню, системы пересадок и просчет экономики. К концу 2024 года предполагается отменить 26 неэффективных маршрутов, изменить 17 и ввести новые.

По мере реализации мероприятий при необходимости в паспорт проекта «Транспорт» будут вноситься изменения, учитывающие текущее развитие маршрутной сети.

Возможно, не потребуется отмена и изменение ряда маршрутов, и наоборот, может возникнут необходимость в дополнительных поддерживающих маршрутах.

- Проект подготовлен, понятно, что будет корректироваться в дальнейшем, но основные моменты, цели и сроки прописаны, главное – есть механизм реализации проекта, - подчеркнул мэр Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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