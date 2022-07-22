Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор

Указом президента России председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ назначен Александр Ралков.Александр Ралков начинал карьеру в прокуратуре Бурятии, где работал следователем, затем заместителем прокурора Кабанского района, прокурором Тарбагатайского района. В 2006 году он был назначен судьей Октябрьского райсуда Улан-Удэ, а в 2017 году - судьей Верховного суда Бурятии.С 2015 года Железнодорожный райсуд возглавлял Павел Семашка, который летом 2021 года, после завершения 6-летнего срока полномочий, ушел в отставку.Фото: «Номер один»