Политика и власть 22.07.2022 в 12:29

Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор

Александр Ралков возглавил Железнодорожный райсуд
A- A+
Текст: Константин Воронов
Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор
Указом президента России председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ назначен Александр Ралков.

Александр Ралков начинал карьеру в прокуратуре Бурятии, где работал следователем, затем заместителем прокурора Кабанского района, прокурором Тарбагатайского района. В 2006 году он был назначен судьей Октябрьского райсуда Улан-Удэ, а в 2017 году - судьей Верховного суда Бурятии.

С 2015 года Железнодорожный райсуд возглавлял Павел Семашка, который летом 2021 года, после завершения 6-летнего срока полномочий, ушел в отставку.

Фото: «Номер один»
Теги
суд назначение

Все новости

В Улан-Удэ эвакуировали людей из «Двух китов»
22.07.2022 в 13:11
Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор
22.07.2022 в 12:29
Взвейтесь кострами, синие ночи!
22.07.2022 в 12:15
Абрамченко: «Бурятия много делает для снижения негативного влияния на Байкал»
22.07.2022 в 12:01
В Бурятии на озере утонул 39-летний мужчина
22.07.2022 в 11:12
Нюансы для дольщиков
22.07.2022 в 11:00
Назначен новый замруководителя Республиканского агентства ГО и ЧС
22.07.2022 в 10:25
В Бурятии росгвардейцы поймали вора-неудачника
22.07.2022 в 10:20
Коронавирус в Бурятии снова пошел в рост
22.07.2022 в 10:03
Абрамченко: «Сохранение Байкала нельзя рассматривать как проект с конечной датой»
22.07.2022 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 июля

Читайте также
Назначен новый замруководителя Республиканского агентства ГО и ЧС
Им стал выходец из системы МЧС Александр Степанов, экс-начальник спецсектора ЛВРЗ

22.07.2022 в 10:25
Мэр Улан-Удэ: Общественный транспорт должен составить конкуренцию личным автомобилям
В городе грядет радикальная транспортная реформа
21.07.2022 в 13:25
Руководитель РАЛХа Бурятии получил нового заместителя
Им стал Андрей Самойлов, работавший в агентстве начальником отдела
21.07.2022 в 11:51
Четыре кандидата претендуют на пост главы Бурятии
Все они представляют различные партии
19.07.2022 в 14:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru