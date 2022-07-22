Политика и власть 22.07.2022 в 12:29
Новым председателем райсуда в Улан-Удэ стал бывший прокурор
Александр Ралков возглавил Железнодорожный райсуд
Текст: Константин Воронов
Указом президента России председателем Железнодорожного районного суда Улан-Удэ назначен Александр Ралков.
Александр Ралков начинал карьеру в прокуратуре Бурятии, где работал следователем, затем заместителем прокурора Кабанского района, прокурором Тарбагатайского района. В 2006 году он был назначен судьей Октябрьского райсуда Улан-Удэ, а в 2017 году - судьей Верховного суда Бурятии.
С 2015 года Железнодорожный райсуд возглавлял Павел Семашка, который летом 2021 года, после завершения 6-летнего срока полномочий, ушел в отставку.
Фото: «Номер один»
Александр Ралков начинал карьеру в прокуратуре Бурятии, где работал следователем, затем заместителем прокурора Кабанского района, прокурором Тарбагатайского района. В 2006 году он был назначен судьей Октябрьского райсуда Улан-Удэ, а в 2017 году - судьей Верховного суда Бурятии.
С 2015 года Железнодорожный райсуд возглавлял Павел Семашка, который летом 2021 года, после завершения 6-летнего срока полномочий, ушел в отставку.
Фото: «Номер один»
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