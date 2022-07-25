Мэр Улан-Удэ: Проект «Финансы» должен быть составляющей стратегии развития города

В администрации Улан-Удэ на заседании Совета по проектному управлению утвердили паспорт муниципального проекта «Финансы», призванный повысить эффективность работы города в сфере финансов и увеличить доходы бюджета.- У нас расходная часть бюджета за последнее время возросла раза в три, мы тратим около 16 млрд рублей на создание новых объектов капитального строительства, ремонт дорог и так далее. Это тянет за собой текущее содержание, например, мы за последние годы ввели 19 детских садов, а каждый садик – это 30 млн в год. Построили школу – дополнительные затраты, дороги, освещение. Наша доходная база увеличилась за три года всего на 500 млн рублей, а затраты увеличились на 2 млрд рублей. Поэтому нам необходимо изыскивать источники пополнения городского бюджета, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.При определении цели проекта «Финансы» за базу берется исполнение бюджета 2021 года по налоговым и неналоговым доходам - это 4,723 млрд рублей. К 2024 году увеличение должно составить 1,498 млрд рублей к базовому значению.Проект предполагает работу по нескольким направлениям – это изменение нормативов отчислений, увеличение базы по земельному налогу. По неналоговым доходам – инвентаризация имеющегося имущества, оценка и пути его возможного использования. Также будет вестись работа по снижению уровня дебиторской задолженности по неналоговым доходам.Предлагается разработка проекта законодательной инициативы по изменению нормативов отчислений: увеличение по НДФЛ 5% и по УСНО 50%. По суммам, это 550 млн рублей по НДФЛ и 943 млн рублей по УСНО. На начальном этапе планируется внести проект на рассмотрение горсовета Улан-Удэ. Далее, в случае одобрения, в установленном порядке направить в Народный Хурал Бурятии.- Одна из задач проекта - снижение количества не вовлеченных в оборот нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. В Улан-Удэ 30 помещений и зданий, которые не используются по ряду причин. При этом включение в реестр поддержки среднего и малого предпринимательства, включение в прогнозный план приватизации не дают результата. Бюджет города несет расходы на содержание объектов – только с начала года расходы составляют 717 тыс рублей, - доложил заместитель председателя - начальник управления Комитета по финансам Владислав Жербанов.Большинство из этих объектов находятся в ненадлежащем состоянии и требуют дополнительных затрат на капитальный ремонт, отметила председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию Дарима Дондукова.- У нас много помещений, которые требуют затрат, но не приносят дохода. Мы должны проанализировать, нужно ли нам производить затраты, которые будут дальше генерировать только затраты. Показатель нужен в проекте, давайте решать вопрос, - сказал Игорь Шутенков.На начальном этапе предлагается утвердить формы перечня объектов для предоставления в аренду предпринимателям на льготных условиях. Далее - определиться с перечнем объектов, параллельно выработать предложения по остальным объектам и начать поиск арендаторов.Также проектом предлагаются мероприятия, направленные на инвентаризацию базы по земельным участкам для увеличения поступлений от расчетов неосновательного обогащения.По данным отчета Управления федеральной налоговой службы, количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов, по итогу 2020 года составляет 61 553 единицы. По данным информационной системы «Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия», количество земельных участков, имеющих кадастровый номер, 78 659 единиц. Разница в 17 106 участков.- 17 106 участков, которые разнятся между базой АИС ИЗК и базой УФНС – это все недополученные доходы с участков. Часть участков вообще не выделяется, но тем не менее используется гражданами - я имею в виду металлические гаражи, которые хаотично стоят, а плата никакая не вносится. Работу нужно упорядочить, дать возможность ставить гаражи, но взымать определенную необременительную, но тем не менее приносящий доход, плату, - отметил Игорь Шутенков.Цели две: первая – получить информацию по участкам, в отношении которых возможно взыскание неосновательного обогащения. Вторая – выявить собственников и побудить к регистрации.- На совет по проектному управлению вынесли малую часть тех предложений, где мы видим возможность достижения положительного результата на короткой дистанции. В резерве – ряд направлений, которыми будем дополнять паспорт проекта «Финансы», в соответствии с поручением мэра. Возможно, достижение целей проекта потребует более значительных решений, чем предложено сейчас, - пояснил председатель проектно-аналитического комитета мэрии Вадим Имидеев.Игорь Шутенков поручил всем главным распорядителям бюджетных средств обратить самое пристальное внимание на пополнение доходной части городского бюджета.- Мы ежегодно направляем в экономику 16 млрд рублей, от этого должен быть обратный возвратный эффект. Предприятия наши работают, обслуживают бюджетные заказы, они должны в полной мере платить все налоги. Заострите внимание и отдельно пропишите в проекте. Эту работу нужно ставить на контроль, наш паспорт «Финансы» должен быть составляющей Стратегии развития города Улан-Удэ, - подытожил мэр города.Фото: мэрия Улан-Удэ