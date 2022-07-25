Глава Бурятии потребовал от районных чиновников «шевелиться быстрее»

Глава Бурятии подверг критике организацию работы по устранению последствий града в Закаменском районе. Как заявил на сегодняшнем планерном совещании Алексей Цыденов, ответственные ведомства и власти района занимаются бюрократическими проволочками, из-за чего может произойти задержка в единовременных выплатах населению.Согласно докладу руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева, всего с 20 июля в ежедневном режиме в Закаменском районе работает 15 мобильных групп, на сегодня специалисты обследовали все дома на территории Закаменска. По итогам обследований в 187 домах повреждена кровля, в них проживают 610 человек, в том числе 194 ребенка. Еще у 20 многоквартирных домов, центральной районной больницы, детского сада №12, физкультурно-спортивного комплекса «Тамир», детской школы искусств, пансионата «Горный воздух» и центральной котельной также повреждена кровля.- Задача такая: я про соцобъекты не говорю, они не обсуждаются, их нужно делать бегом. Про многоквартирные дома - соответственно все кровли должны быть восстановлены в кратчайший срок, чтобы не заливало, итак дожди идут постоянно. И по выплатам, по компенсациям по 10 тысяч и так далее уже проводилось заседание КЧС или нет, район подавал данные? – обратился глава Бурятии.- Район материалы еще не подавал, собирает пакет документов. Как представит, сразу рассмотрим. Алексей Самбуевич, территория большая, домовладений очень много, - добавил Евгений Радикальцев.Глава республики подчеркнул: для того, чтобы начать выплачивать пострадавшим от стихии единовременные пособия, ждать, когда в районе завершится обход территорий, необходимости нет.- Не надо ждать, пока вы соберёте все материалы, подавайте по мере готовности, можете подавать хоть каждый день. Готовы на 10 человек, подавайте на 10 человек. Завтра готово на 20, подали ещё на 20. А не так, что пока до последнего человека дойдёте. В общем, давайте сегодня уже подавайте, что готово, ускоряйте процесс. Также поручение ГО и ЧС выехать в район, на месте проверить, как идёт работа, оказать содействие. Надо процесс ускорять. Району просьба шевелиться быстрее, подавать по мере готовности. По восстановлению соцобъектов поручение Минстрою - сметные расчёты смотреть сегодня, край - завтра, выезжайте и смотрите на месте сметы. И на месте с районом либо корректировать, либо принимать. Но делать это надо быстро, - отметил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии