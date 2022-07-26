Что изменится после выборов главы Бурятии?

Все кандидаты, претендующие на должность главы республики, зарегистрированы избиркомом Бурятии. Это значит, что формальности позади, а впереди – активный период агитации и голосование. Но мы решили заглянуть немного дальше – как изменят Бурятию грядущие выборы с точки зрения политических раскладов на ближайшее будущее. Ведь сейчас происходят малозаметные, но ключевые процессы, которые сформируют новый политический ландшафт республики на ближайшие годы.На прошлых выборах главы Бурятии, в 2017 году, главной интригой было прохождение кандидатами муниципального фильтра. Суть его в том, что каждый из претендующих на этот пост обязан собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов из городов, районов и сел Бурятии.Тогда, напомним, через фильтр не прошел лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев. До сих пор доподлинно неизвестно, почему так произошло, но тогда среди версий назывался «самострел» политика, на тот момент занимавшего пост сенатора в Москве и не особо жаждущего бороться с тем, на кого сделал ставку Владимир Путин. А муниципальный фильтр, во-первых, хороший способ уйти не уронив честь мундира, во-вторых – дать повод своим однопартийцам кричать на всех углах про административный ресурс.Но в этом году таких поводов никто не дал: все четыре кандидата спокойно и без малейших инцидентов собрали необходимое количество подписей. А значит, криков о несправедливости мы не услышим.В итоге, официальная гонка началась. Теперь все решится 11 сентября этого года. А пока подумаем, каков же предвыборный расклад и что дадут грядущие выборы кроме высшего должностного лица.Про Алексея Цыденова и его шансы долго рассказывать не будем. Все прекрасно понимают и чувствуют настроения людей в республике, видят результаты работы и так далее. Поэтому в этот раз просто перелистнем эту страницу.Очевидно, что основная борьба случится за 2-4 места, и здесь уже есть интрига с далеко идущими последствиями. Ведь мы имеем двух малоизвестных Виктора Малышенко (депутат Хурала, представляет КПРФ) и Семена Матхеева (бизнесмен, представляет партию «Новые Люди»), которые будут сражаться против гораздо более известного, но не слишком популярного Сергея Дороша (депутат Хурала, лидер ЛДПР).Начнем с последнего. Он завсегдатай выборов разных уровней, участвовал и гонке и пять лет назад, правда, не показав особо мощного результата. Несмотря на то, что его лицо знакомо жителям Бурятии, особой популярностью он, судя по всему, не пользуется. Ведь в прошлом году на выборах, где Дорош выступил против гораздо менее известного единоросса Вячеслава Дамдинцурунова, за него проголосовали всего 2,34%.Сегодня партия Сергея Дороша лишилась еще одного козыря – Владимира Жириновского, смерть которого буквально обезглавила ЛДПР. И сейчас не очень понятно, как смогут «соколы» сориентироваться в новых условиях.В будущем году – выборы депутатов Народного Хурала, и Дорошу нужно сейчас очень активно поработать, чтобы не остаться без мандата. По большому счету, от его результата на выборах главы республики будет зависеть, останется ли он в большой политике или его заменят на кого-то более подходящего.Про Семена Матхеева до его выдвижения вообще мало кто слышал. Однако за ним стоит федеральный бренд – партия «Новые люди». В прошлом году они выставили столь же неизвестного на тот момент Максима Бувалина, и в итоге партия стартанула с нуля до 11%, а сам кандидат набрал 6,35%, что весьма недурно.Повторит ли этот успех Семен Матхеев, будет зависеть от него самого. Кроме того, результат, который он покажет, ляжет в основу выводов, которые сделает партия. Ведь сейчас «Новые люди» по сути только-только набирают команду потенциальных лидеров, тестируя их на различных выборах. В общем, господин Матхеев получил неплохой шанс, вопрос в том, воспользуется ли он им.Ну и плавно переходим к КПРФ. Партия выдвинула малоизвестного Виктора Малышенко, который руководит комитетом по госустройству Народного Хурала. Решение было весьма неожиданным, ведь общественность ждала либо второго пришествия Вячеслава Мархаева (сейчас – депутат Госдумы), либо очередное выдвижение молодого Баира Цыренова, который участвовал и в прошлогодних выборах, и в выборах 2016 года.Почему коммунисты решили сходить именно так? Дело в том, что внутри партии тоже происходят интересные процессы. Вячеслав Мархаев не молодеет, а в Бурятии показывается уже на удивление редко. Следовательно, не может не встать вопрос, кому передать бразды правления.И здесь многое зависит от того, как покажет себя Виктор Малышенко. Будучи человеком с системным складом характера, почти чиновником, он не имеет такого успеха как Баир Цыренов в кругах с ярко выраженными протестными настроениями. Однако, если он вдруг наберет хоть сколько-нибудь достойные цифры, то это в любом случае сыграет свою роль в дальнейшем распределении сил внутри КПРФ.В общем, Бурятия подошла к переломному в части внутренней политики моменту. Старые лица могут вот-вот потеряться из виду, и вместо них появятся новые. Вопрос лишь в том, чьи это будут за лица. И ответ во многом будет зависеть от результатов грядущих выборов.Фото: «Номер один»