Сергей Дорош: «Главная цель - обмен опытом»

В Улан-Удэ состоялось расширенное заседание комитета по международным делам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Приехал целый ряд молодых законодателей, представляющих самые разные регионы России. Также были те, кто участвовал в работе посредством видеосвязи.В этом году Палате исполнилось десять лет. Это орган довольно молодой, но уже зарекомендовавший себя.«Самая главная цель нашего выездного заседания – это обмен опытом, обсуждение новых передовых практик, знакомство с делегацией из Монголии. Приехали очень хорошие спикеры из порядка пятнадцати регионов нашей страны, многие приехали в Бурятию в первый раз. Хотим, чтобы они познакомились с Бурятией, полюбили ее и рассказали о ней своим коллегам, друзьям, родственникам. На совещании будет подписано Соглашение с Федерацией молодежи Монголии – в наше время это очень важно, очень нужно, потому что вы знаете, как весь мир относится к нашей стране, мы являемся примером для всех других стран в том, что молодежи надо развиваться. Молодежь – будущее нашей страны», - сказал перед открытием заседания Сергей Дорош, депутат Народного Хурала Бурятии, который является членом данной Палаты от нашей республики.Как отметил Сергей Дорош, от заседания ожидаются только позитивные итоги.«В рамках своей работы, мы регулярно проводим выездные совещания в различных субъектах федерации. И сейчас мы прибыли в Республику Бурятия. Рассмотрим различные аспекты темы международного сотрудничества. Также запланирована двусторонняя встреча с коллегами из Монголии, чтобы обсудить планы международного молодежного сотрудничества, укрепления связей с этой дружественной для нас страной», - отметил Андрей Раззоренов, председатель комитета по молодежной политике Палаты молодых законодателей.С теплыми словами приветствия к собравшимся обратились высокие официальные лица – глава республики Алексей Цыденов, сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев, депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, председатель Палаты Александр Сапронов.От лица бурятского парламента выступила Татьяна Мантатова, заместитель председателя Народного Хурала.«Сегодня молодежный парламентаризм – это площадка для выявления молодых лидеров. И при Народном Хурале тоже работает Молодежная палата, членами которой являются активные ребята, общественники. Мнение молодежи всегда очень важно и при разработке республиканских законов, и при обсуждении проектов федеральных законов», - в частности, отметила Татьяна Мантатова.Говоря о некоторых вопросах развития молодежной сферы, она сообщила, что на недавнем заседании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», прошедшем в Улан-Удэ, была внесена инициатива о необходимости разработки и принятия базового федерального закона о студенческих отрядах.«Это достаточно сильное, большое общественное движение. Назрела необходимость единого законодательного регулирования. Наверное, многие из вас тоже имеют опыт работы в студенческих отрядах», - отметила Татьяна Мантатова и предложила, чтобы члены Палаты поддержали данную инициативу и присоединились к разработке такого федерального законопроекта.В ходе расширенного заседания комитета был рассмотрен ряд докладов на самые разные темы. Андрей Раззоренов доложил о международном молодежном сотрудничестве в области компьютерных технологий. Максим Вороник, доцент юридического факультета МГУ, выступил на тему «Молодежная политика, как фактор гармонизации международных отношений». Были заслушаны также доклады на тему волонтерства, экономики, проблем информационного взаимодействия в современном мире.Бурятию представила Татьяна Черных, председатель Бурятского отделения «Российского союза сельской молодежи». Она рассказала об интересном проекте по созданию креативного пространства на селе. Сельская молодежь, уехав из сел на обучение, потом обычно не возвращается назад жить на селе. «Основные причины почему они не горят желанием возвращаться туда, откуда приехали, - отсутствие рабочих мест по их специальности, а также отсутствие мест для досуга, самовыражения, самореализации». – отметила Татьяна Черных. Своим проектом она хочет смягчить вторую проблему.Что касается Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности, то оно было подписано между Палатой молодых законодателей при Совете Федерации и Федерацией молодежи Монголии. С российской стороны документ скрепил подписью председатель Палаты Александр Сапронов. С монгольской - президент Федерации господин Сэргэлэнбаатар.«Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашего сотрудничества. Я надеюсь, что Соглашение будет стимулировать сотрудничество между монгольской и российской молодежью, предоставит новые возможности тысячами молодых людей в наших двух странах, внесет вклад в сотрудничество между Россией и Монголией», - подчеркнул зарубежный гость.Фото: «Номер один»