Политика и власть 01.08.2022 в 10:01

Глава Бурятии представил мастер-план по развитию Улан-Удэ

На площадке ВЭБ.РФ прошёл промежуточный отбор мастер-планов дальневосточных городов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии представил мастер-план по развитию Улан-Удэ
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и помощник президента РФ Максим Орешкин провели промежуточный отбор мастер-планов для презентации на Восточном экономическом форуме. Проекты представили десять дальневосточных регионов: Бурятия, Чукотка, Амурская область, Приморье, Магаданская область, Камчатка, Хабаровский край, Забайкалье, Сахалинская область, Якутия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Лучшие мастер-планы будут представлены во Владивостоке в сентябре на ВЭФ-2022.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, мастер-план Улан-Удэ включает несколько направлений. В первую очередь это проекты по дальнейшей застройке города с учётом комфортного проживания для самих горожан. Также это реконструкция центральной части города и развитие кварталов, разработка и запуск новых маршрутов общественного транспорта, благоустройство общественных территорий и зон отдыха, качественное озеленение. Кроме того, планируется развитие концепции города Улан-Удэ как основного хаба для туристов, едущих не только на Байкал, но и в азиатские страны.

Основные векторы развития регионов и городов определяются в диалоге с бизнес-сообществом и горожанами. Мастер-планы Улан-Удэ, Якутска и Магадана разрабатываются при участии ДОМ.РФ. Мастер-планирование во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и Благовещенске реализуется при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Госкорпорация развития также планирует принять участие и в реализации мастер-планов, в том числе через финансирование инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни людей.

По итогам обсуждения мастер-планов Максим Орешкин обратил внимание глав регионов на необходимость усиления экономической составляющей.

- Важно понимать, как будет строиться новая экономика города, которая позволит сделать качественный рывок в развитии, самостоятельно зарабатывать средства на обновление инфраструктуры и городской среды, тем самым капитализируя отдельные участки и создавая драйверы для развития, что в конечном итоге повышает уровень и качество жизни граждан», - подчеркнул он.

Юрий Трутнев в свою очередь отметил важность учёта мнений жителей городов.

- Важно понять, чего хотят люди, и сделать всё, чтобы их пожелания были реализованы, – заметил вице-премьер и добавил, что «мастер-планы нужно разбить по годам, выделить этапы их выполнения. Также важно понять, какие ценности будут созданы в процессе реализации предлагаемого мастер-плана, какие новые возможности получат наши дальневосточные города».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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