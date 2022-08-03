Политика и власть 03.08.2022 в 09:25
В Бурятии назначен новый прокурор Кижингинского района
Им стал бывший зампрокурора Джидинского района Алексей Понушков
Текст: Константин Воронов
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Алексей Понушков.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Алексей Понушков в 2008 году окончил юридический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2009 года. Состоял в должностях помощника прокурора Прибайкальского, Бичурского районов, заместителя прокурора Бичурского района. С декабря 2015 года занимал должность заместителя прокурора Джидинского района.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Алексей Понушков в 2008 году окончил юридический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2009 года. Состоял в должностях помощника прокурора Прибайкальского, Бичурского районов, заместителя прокурора Бичурского района. С декабря 2015 года занимал должность заместителя прокурора Джидинского района.
Фото: «Номер один»
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