В Бурятии назначен новый прокурор Кижингинского района

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Кижингинского района Бурятии назначен Алексей Понушков.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Алексей Понушков в 2008 году окончил юридический факультет Восточно-Сибирского государственного технологического университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2009 года. Состоял в должностях помощника прокурора Прибайкальского, Бичурского районов, заместителя прокурора Бичурского района. С декабря 2015 года занимал должность заместителя прокурора Джидинского района.Фото: «Номер один»