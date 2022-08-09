Глава Бурятии торопит чиновников с подготовкой к зиме

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. Как констатировал руководитель региона, в целом по республике общая готовность к отопительному сезону на сегодня лучше, чем в прошлом году на эту же дату, и составляет 74,7%.«Сделал замечание Минстрою: министерство активно занимается стройками, но в системе ЖКХ продуктивной работы не наблюдается. У ряда муниципалитетов сегодня есть проблемы с готовностью к отопительному сезону: это Муйский, Северо-Байкальский районы и Улан-Удэ», - рассказал глава Бурятии.Алексей Цыденов поручил Муйскому и Северо-Байкальскому районам представить план мероприятий по улучшению экономической эффективности в системе теплоснабжения, а именно – по сокращению расходов на теплоснабжение.«Ситуацию надо кардинально менять, а не констатировать ее каждый год. Потери в связи с износом растут, растёт и цена на уголь, которая не учитывается в тарифе. По решению этого же вопроса дал поручение Службе по тарифам - сделать комплексный анализ по северным районам», - отметил руководитель республики.Также Алексей Цыденов дал поручение районам решить вопрос с закупом угля.«Разброс цен в разных районах очень большой: от 1250 до 4890 рублей за тонну. Понятно, что на цену влияет транспортная составляющая. Поэтому нужно искать альтернативные пути поставки. Минтранс запланировало встречу с перевозчиками, чтобы обговорить реальные сроки поставки и приемлемые цены. Также районам необходимо отработать вопрос с задолженностью предприятий ЖКХ, юрлиц», - пояснил он.На совещании обсуждался и вопрос газовых котельных. Сейчас в республике 18 газовых котельных с использованием сжиженного углеводородного газа в разных муниципальных школах и детсадах. По восьми из них необходимо решить вопрос с получением разрешения на допуск к эксплуатации энергопринимающих установок.«Времени остаётся не так много, к осени все районы и Улан-Удэ должны быть 100% готовы обеспечить земляков теплом», - резюмировал Алексей Цыденов.Фото: Пресс-служба главы Бурятии