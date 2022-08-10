Глава Бурятии встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым

Зампред правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили вопросы промышленного развития региона в новых экономических условиях.Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Денис Мантуров отметил высокие показатели индекса промышленного производства Бурятии. Так, за первое полугодие 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промпроизводства региона составил 116,8%. Ключевыми отраслями промышленности республики являются машино- и приборостроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство мебели.Глава Бурятии Алексей Цыденов представил возможности развития промышленности республики в условиях трансформации внешнеэкономических связей.«Мы приняли санкционные вызовы и реализуем необходимые меры для их преодоления. Весной создан и функционирует региональный штаб по обеспечению стабильной работы отраслей экономики. Мы дополнительно к федеральным мерам поддержки подключаем свои меры, для того чтобы наши производители находили пути в новых условиях», – отметил Алексей Цыденов.Также глава региона рассказал о работе Улан-Удэнского авиационного завода, который входит в состав холдинга АО «Вертолёты России» ГК «Ростех».Фото: пресс-служба правительства Бурятии