Политика и власть 10.08.2022 в 10:59

Глава Бурятии встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым

Обсуждались вопросы промышленного развития региона в новых экономических условиях
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым
Зампред правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стороны обсудили вопросы промышленного развития региона в новых экономических условиях.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Денис Мантуров отметил высокие показатели индекса промышленного производства Бурятии. Так, за первое полугодие 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промпроизводства региона составил 116,8%. Ключевыми отраслями промышленности республики являются машино- и приборостроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство мебели.

Глава Бурятии Алексей Цыденов представил возможности развития промышленности республики в условиях трансформации внешнеэкономических связей.

«Мы приняли санкционные вызовы и реализуем необходимые меры для их преодоления. Весной создан и функционирует региональный штаб по обеспечению стабильной работы отраслей экономики. Мы дополнительно к федеральным мерам поддержки подключаем свои меры, для того чтобы наши производители находили пути в новых условиях», – отметил Алексей Цыденов.

Также глава региона рассказал о работе Улан-Удэнского авиационного завода, который входит в состав холдинга АО «Вертолёты России» ГК «Ростех».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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