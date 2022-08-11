Политика и власть 11.08.2022 в 09:52

Алексей Цыденов рассказал о миграции и нехватке кадров в Бурятии

У главы Бурятии вышел очередной текст о работе правительства
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Текст: Станислав Сергеев
Алексей Цыденов рассказал о миграции и нехватке кадров в Бурятии
У главы Бурятии Алексея Цыденова вышел очередной – третий по счету – текст об отраслях и направлениях работы правительства республики. На этот раз глава разобрал вопросы миграции, безработицы, нехватки кадров на предприятиях и в отраслях республики. 

- Кадровые проблемы Бурятии не уникальны для России. Кадровый голод преследует большинство регионов страны, причем не только Дальний Восток, - начал Алексей Цыденов свой обзор.

По его словам, сегодня на крупные промышленные предприятия, такие как авиазавод, ЛВРЗ, Улан-Удэстальмост и другие, требуются сотни людей. Причем, реальная зарплата в этом секторе – в среднем примерно 60 тысяч рублей.

- На стройке, опять же из-за дефицита кадров, зарплаты выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. На авиазаводе с сентября прошлого года зарплату значительно повысили. Подобную картину мы наблюдаем у большинства серьезных предприятий, - пишет глава республики.

Всего же в Бурятии 21 тысяча свободных вакансий. При этом, уровень общей безработицы – 8%. Этот парадокс Алексей Цыденов объясняет следующим образом:

- Во-первых, за несколько десятилетий, особенно в 90-е годы и начало «нулевых» годов, сформировались семейные уклады, которые уже поколениями живут на самообеспечении, не связываясь юридически с государством или работодателем. В Улан-Удэ неофициально трудятся таксистами или в сфере торговли на рынках, шабашат в мелких строительных бригадах и так далее. По сути, у нас нет такой ситуации, когда никак не можешь заработать. Кто хочет заработать, тот работает.

- Систему неучтенного труда тысяч жителей республики не изменить сиюминутно. Она складывалась десятилетиями. На это потребуются годы, но я уверен, что республика к этому обязательно цивилизованно придет. Через программы перепрофилирования кадров, через убеждение и объяснения правильности работать в «белую». И через смену поколений трудового потенциала Бурятии, - пишет Алексей Цыденов.

Что касается миграции, то 60% уезжающих с Дальнего Востока – это выпускники. В Бурятии, по словам главы, примерно такая же картина. Для того, чтобы снизить число покидающих республику абитуриентов, нужно повышать престижность наших вузов.

- Республиканские вузы дают добротное образование, вполне соответствующее нынешним реалиям. Но отстают от своих конкурентов в позиционировании и престижности, - признает Алексей Цыденов. - Они дают возможность выпускнику и родителям действовать по привычному алгоритму: «чем дальше от Бурятии, тем круче». Справедливости ради, хочу сказать, что сейчас ситуация меняется. Наши вузы начали двигаться в сторону студентов.

В целом же миграция не выглядит катастрофической. Более того, в 2019 году впервые с начала 90-х годов в республике была положительная миграция – то есть, приехало больше, чем уехало. В прошлом году был небольшой отток в -1300 человек.

Остановился глава Бурятии и на одной из самых острых проблем – нехватке врачей и учителей. Здесь работа идет в основном по двум направлениям: это подготовка будущих специалистов и стимулирование уже работающих.

Что касается подготовки, то в колледжах и вузах Бурятии идет увеличение бюджетных мест и студентов-целевиков. Например, по подготовке медсестер и фельдшеров правительством было принято решение разом добавить 40 бюджетных мест в медколледжах. А целевые контракты заключают не только с поступающими, но и со студентами 5-6 курсов, чтобы они уже в ближайшие годы начали работу в республике.

Упомянул глава республики и о госпрограммах, таких как «Земский доктор» и «Земский учитель», которые предлагают переезжающим в сельскую местность и небольшие города учителями врачам довольно серьезные выплаты, начинающиеся от миллиона рублей.

- И я, как глава Бурятии, и правительство республики прекрасно знаем о проблемах миграции внутри Бурятии и за ее пределы, а также о кадровых проблемах и способах их решений. Находимся не в вакууме, встречаемся с людьми, читаем соцсети. Учимся и лечимся в тех же учреждениях, что и жители республики. Других больниц и школ у нас нет, - написал Алексей Цыденов. - Решение всех вышеперечисленных проблем возможно. Для этого правительство должно выбирать оптимальные пути решений, и просто много «вкалывать». 

Фото: пресс-служба главы Бурятии

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