Бурятия попала в лидеры рейтинга экономического развития регионов страны

Федеральный телеграм-канал Незыгарь опубликовал доклад, в котором проанализирована динамика экономического развития регионов России. Бурятия показала довольно высокие результаты сразу в нескольких рейтингах, которые приводятся в исследовании.Так, по индексу промышленного производства за первое полугодие этого года республика заняла 5 место по России. А по индексу производства по видам экономической деятельности в процентах по отношению к первому полугодию прошлого года – 3 место. В итоговом же рейтинге экономического развития Бурятия заняла 21 строчку среди 85 регионов страны.По мнению авторов исследования, в непростой социально-экономической ситуации региональные бюджеты расти не будут.«В этих условиях значительно возрастает значение лоббистских возможностей глав регионов и других высших представителей региональной политической власти (премьер-министры, мэры крупных городов). Успешный лоббизм способен помочь регионам привлечь дополнительные финансовые ресурсы из Центра», - заключают авторы.Ближайшая же задача глав регионов заключается в разработке стратегических планов, которые позволят максимально быстро адаптироваться к новой реальности.«Это предполагает сохранение темпов существующего экономического развития, что будет иметь непосредственный выход и на социальную сферу. Позитивная экономическая динамика позволит остановить или существенно сократить отток населения в столичные регионы и самому субъекту сделаться центром притяжения населения. Однако сохранение даже существующих темпов экономического развития невозможно без повышения оптимальности использования имеющихся ресурсов», - говорится в докладе.Напомним, не так давно Глава Бурятии Алексей Цыденов в статье о промышленности, приводил примеры, как лоббируются интересы промышленных предприятий республики.«Мы держим руку на пульсе всех заводов, причем как здесь с менеджментом, так и в Москве с собственниками. И вмешиваемся в их работу зачастую без всякого стеснения. Интересы Бурятии в холдингах защищаются крепко, иногда, если необходимо, с применением методов административного давления. Они об этом знают», - отметил глава республики.Таким образом лоббистские усилия руководства региона вкупе с мерами поддержки со стороны правительства и позволили Бурятии показать столь высокий результат занять верхние строчки федеральных рейтингов. Кроме того, стоит отметить, что в отличие от других регионов страны, крупные предприятия Бурятии избежали остановок конвейеров в связи с санкциями. В то время как на западе страны, практически остановлены автомобильные заводы, а также другие сборочные производства.Также в простое, или на грани закрытия десятки предприятий с иностранной долей собственности. В Бурятии же наоборот, практически все крупные флагманы промышленности являются частями государственных холдингов.Фото: «Номер один»