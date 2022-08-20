Выплаты родителям к первому сентября могут стать ежегодными

Документом предлагается каждый год перед первым сентября выплачивать семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования по 21 850 рублей.Авторы законопроекта утверждают, что затраты на сборы в школу на сегодня занимают солидное место в семейном бюджете. И это утверждение имеет под собой основу: по данным Росстата, школьный набор к 1 сентября 2021 года для мальчика в среднем по России обошелся в 19 575 рублей, а девочки – в 24 123 рублей. В такой набор включены:По мнению авторов инициативы, затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют значительную часть семейного бюджета. Согласно данным Росстата, школьный набор к 1 сентября 2021 года для мальчика в среднем по России обошелся в 19 575 руб., а девочки – в 24 123 руб.В такой набор включено девять предметов одежды: для мальчиков – две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. Для девочек – два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. Плюс - пять штук шариковых ручек и простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и учебники.Дополнительно к планируемому размеру выплаты, авторы документа предлагают доплачивать 12 829 рублей малоимущим семьям. Именно такая сумма выбрана, поскольку это средняя цена планшета в стране. Что очень важно в условиях пандемии и риска перехода к дистанционному обучению.Впрочем, принятие экого закона может споткнуться об объем финансовых затрат бюджета – примерно 454 млрд рублей. Кроме того, в правительстве страны придерживаются позиции, что поддержка должна быть адресной и направлена только на тех, кто нуждается.Фото: «Номер один»