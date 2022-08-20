Политика и власть 20.08.2022 в 17:22

Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке

Правительство страны внесло в Госдуму очередной антикоррупционный законопроект
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке
Внесенным в Госдуму законопроектом, инициатором которого является правительство России, предлагается заставить региональных чиновников в течение 5 дней сообщать о попытках склонить их к совершению коррупционных правонарушений. 

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в федеральном законодательстве такой порядок уже установлен для депутатов законодательного органа субъекта РФ. Инициатива подготовлена во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.

Напомним, в апреле текущего года Президент РФ подписал Указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Она должна обеспечить анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также может быть использована для провекрок и иных мероприятий в области противодействия коррупции.

Фото: «Номер один»

Теги
коррупция

Все новости

Регионы России вслед за Бурятией вводят масочный режим
20.08.2022 в 18:01
Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке
20.08.2022 в 17:22
В Улан-Удэ водитель протаранил два трамвая
20.08.2022 в 15:55
В Бурятии нашли опасный хлеб
20.08.2022 в 15:34
Выплаты родителям к первому сентября могут стать ежегодными
20.08.2022 в 14:29
В Бурятии 86 образовательных учреждений не смогли создать безбарьерные условия для детей
20.08.2022 в 13:45
В Бурятии детей достали из горящего автомобиля
20.08.2022 в 12:52
В Улан-Удэ телогрейки и строительный мусор стали причиной аварии на сетях Водоканала
20.08.2022 в 10:00
Единственная в Улан-Удэ заводчица мини-бегемотиков рассказала о своих 12 питомцах
20.08.2022 в 08:00
Эксперт Владимир Афанасьев: «Этой зимой в городе будет очень некомфортно»
20.08.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
Выплаты родителям к первому сентября могут стать ежегодными
В Госдуму внесли законопроект о поддержке родителей школьников и студентов
20.08.2022 в 14:29
Бурятия попала в лидеры рейтинга экономического развития регионов страны
Республика показала серьезный рост промышленного производства по итогам первого полугодия
18.08.2022 в 14:48
Алексей Цыденов рассказал о миграции и нехватке кадров в Бурятии
У главы Бурятии вышел очередной текст о работе правительства
11.08.2022 в 09:52
Глава Бурятии встретился с вице-премьером Денисом Мантуровым
Обсуждались вопросы промышленного развития региона в новых экономических условиях
10.08.2022 в 10:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru