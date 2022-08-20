Чиновников Бурятии заставят в течение 5 дней сообщать о предложенной взятке

Внесенным в Госдуму законопроектом, инициатором которого является правительство России, предлагается заставить региональных чиновников в течение 5 дней сообщать о попытках склонить их к совершению коррупционных правонарушений.В пояснительной записке к проекту отмечается, что в федеральном законодательстве такой порядок уже установлен для депутатов законодательного органа субъекта РФ. Инициатива подготовлена во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.Напомним, в апреле текущего года Президент РФ подписал Указ о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Она должна обеспечить анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также может быть использована для провекрок и иных мероприятий в области противодействия коррупции.Фото: «Номер один»