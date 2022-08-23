Сенатор Шевченко: «Выборы в Бурятии идут очень корректно»

В Бурятию прибыла делегация Совета Федерации, заместитель министра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин и заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.Один из сенаторов, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, рассказал журналистам, как видятся выборы в Бурятии на общероссийском фоне.- Выборы в Бурятии идут очень спокойно, корректно, на мой взгляд очень профессионально. И, что очень важно, не вызывают какого-то раздражения у людей, - сказал он.При этом, сенатор отметил, что на выборах есть явный фаворит, что может привести к тому, что люди не пойдут на избирательные участки в день голосования.- Очень важно, чтобы не произошло снижение явки. Это очень важно и для Бурятии, и для кандидатов, и для политической системы – для понимая того, что мы все вместе, учитывая ту повестку, которую мы имеем. Эта повестка не простая. Мы сегодня говорим о консолидации. И очень важно, чтобы консолидация выразилась в явке людей на избирательные участки, - пояснил Андрей Шевченко.Также он отметил, что доверие к действующему главе Бурятии Алексею Цыденову есть не только у населения республики, но и на уровне федерального центра.- Это подтверждают сегодня все: и мои коллеги, и замминистра, и министр, с кем мы разговаривали и встречались – сегодня можно брать пример с Республики Бурятия, с ее руководителя, который участвует в федеральных программах. И не просто участвует – он добивается того, что сегодня выделяются большие деньги. Такому субъекту, такому главе хочется помогать, - отметил сенатор.Также, по словам Андрея Шевченко, они успели обсудить с Алексеем Цыденовым шесть вопросов, требующих решения:- Мы их очень подробно разобрали. Но, самое главное, это был не просто разговор. Мы наметили пути решения этих вопросов.Между тем, предвыборная кампания в Бурятии набирает обороты. Напомним, в гонке участвуют четыре кандидата.Среди них – лидер бурятского отделения ЛДПР Сергей Дорош, который за последнюю неделю провел встречи с электоратом в Окинском и Тункинском районах. По его словам, жители больше интересуются специальной военной операцией, чем насущными проблемами.В течение ближайшей недели штаб Сергея Дороша планирует распространить агитационные материалы. Кроме того, кандидат готовится к дебатам на телевидении и радио.Еще один кандидат – предприниматель Семен Матхеев, который уже выступил в теле- и радиодебатах. Также он через районные газеты рассказал избирателям о своей биографии и предвыборной программе. В этих интервью он, помимо прочего, отметил, что годы общественной работы на благо бизнес-сообщества привели его к выводу: более «действенный рычагом» для поддержки предпринимателей станет политика.Оппонентом Семена Матхеева по дебатам был кандидат от КПРФ, председатель хуральского комитета Виктор Малышенко. Помимо этого, он провел встречи в нацбиблиотеке и в Онохое, где депутаты Госдумы от КПРФ поддержали его кандидатуру и наградили характеристикой: «не свистун, не болтун».Встречался Виктор Малышенко с медицинскими работникам, с жителями Улан-Удэ около жилых домов, сельчанами в селах Дабатуй и Бичура. А также - с «лидером демократических и правых сил Бурятии» Евгением Меньшиковым. С последним кандидат обсуждал формирование «правительства народного доверия, в случае победы на выборах 11 сентября», следует из публикаций в его телеграм-канале.Напомним, выборы главы Бурятии состоятся 11 сентября этого года.