Алексей Михалёв: «Спокойные выборы означают консолидацию элит Бурятии»

По его мнению, отсутствие на них разного рода шумных эксцессов – признак консолидации региональных элит перед лицом общих угроз, возникших после ухудшения внешнеполитической обстановки.«Начнём с того, что «тихие выборы» на уровне субъекта РФ – в первую очередь, свидетельство того, что на фоне общегосударственных, общефедеральных проблем местные противоречия в большей степени отходят на второй план. И «тихие выборы» становятся, если не основой для общерегионального консенсуса, то, по крайней мере, обеспечивают определённую политическую стабильность всей системе, - говорит Алексей Михалёв.При этом отсутствие громких конфликтов на выборах отнюдь не означает исчезновение политической конкуренции. Просто она, по мнению эксперта, приобретёт отложенный характер. Кроме того, новая политическая ситуация будет способствовать выработке в Бурятии нового способа взаимоотношений населения и властей.Напомним, в Бурятии 11 сентября состоятся выборы главы республики. В них участвует четыре кандидата: лидер фракции ЛДПР в Народном Хурале республики Сергей Дорош второй секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Малышенко, предприниматель Семён Матхеев, выдвинутый партией «Новые люди» и действующий глава региона Алексей Цыденов, идущий от «Единой России»,Фото: «Номер один»