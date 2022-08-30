В Бурятии выберут лучшего чиновника

В Бурятии 30 августа стартовал первый республиканский конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий РБ». Он организован и проводится правительством республики на базе Бурятского государственного университета. Всего в конкурсе принимает участие 24 человека.- Перед конкурсантами будет стоять задача показать наилучшие профессиональные навыки, показать уровень своего профессионального развития. Для них будут проводиться семинары и тренинги, чтобы они могли получить определённые навыки в своих областях. В том числе будут психологические занятия, командные семинары. Считаю, что престижность государственной службы должна сохраняться. Такие конкурсы будут традиционными. У нас есть конкурсы среди муниципальных служащих. Все это способствует профессиональному росту и повышению престижности профессии. Для самих участников конкурса важно будет оценить себя с точки зрения готовности к дальнейшему росту, - отметил руководитель Администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов.Конкурс включает в себя три этапа. На первом проводился набор конкурсных заявок. В ходе второго этапа, который стартовал сегодня, через тесты будут оцениваться теоретические знания участников, а также их практические навыки и умения по результатам выполнения практического задания. На третьем этапе будут оцениваться профессиональные компетенции и коммуникативные навыки участников.- Госслужба – это, прежде всего, карьера. Кроме того, это возможность проявить себя, обратить на себя внимание и строить дальнейшее продвижение по работе. Это первый мой опыт участия в подобных конкурсах, - отметил участник конкурса, консультант Агентства лесного хозяйства Виктор Казанцев.Как сообщили в пресс-службе правительства, победителей конкурса, занявших 1-3 места, наградят именными дипломами и денежными премиями в размерах 100, 70 и 50 тысяч рублей.Фото: правительство Бурятии