Бурятия получит не менее 15 новых автомобилей скорой помощи

Российское правительство выделит на приобретение автомобилей скорой помощи для сельских поселений, в том числе поселки городского типа и малые города, более 6 млрд руб. Единственным исполнителями закупок назначены группы «ГАЗ» и «УАЗ», - сообщается в распоряжении кабинета министров.Всего будет закуплено 1254 автомобиля классов B и С. Больше всего машин поступит в Ростовскую (38), Курскую (30), Белгородскую (29) области и Республику Крым (31). Эти субъекты находятся в непосредственной близости от зоны СВО, а сельские поселения пострадали от обстрелов. Другим регионам достанется поменьше - в среднем по 10-20 машин на регион.Бурятия получит не менее 15 машин скорой помощи, которые добавятся к 10 новым автомашинам, ключи от которых были закуплены летом этого года за счёт республиканского бюджета. Как «Номер один» уже сообщал, в июне 2022 года новые автомобили на сумму 45,5 млн рублей были переданы работникам станции скорой помощи в Улан-Удэ.Добавим, что в ещё в 2021 года Михаил Мишустин сообщил, что на закупку автомобилей скорой помощи для регионов в проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрят свыше 18 млрд рублей на ежегодную закупку не менее 5 тыс. машин российского производства.Фото: «Номер один»