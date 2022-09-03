Политика и власть 03.09.2022 в 18:15

В Улан-Удэ началось массовое обновление парка общественного транспорта

Поступили первые машины из заказанной крупной партии
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ началось массовое обновление парка общественного транспорта
Девять новеньких автобусов средней вместимости «ПАЗ» пополнили парк улан-удэнского МУП «Городские маршруты». Это часть партии из 138 автобусов, которые будут поступать поэтапно. Ожидается поступление 65 автобусов «ПАЗ Вектор Некст» среднего класса и 73 автобусов большого класса.

Что касается «ПАЗов», то первоначально график поставок должен был быть таким - по 22 в октябре и ноябре, а также 21 в декабре. Но поставки начались с опережением. Автобусы готовят к выпуску на линию. Их отбрендировали - написали на них «Улан-Удэ», разместили название МУПа, во внутреннюю сеть автобусов «залита» необходимая информация об остановках и т. д. В расцветку кузова добавили зеленого цвета. В ГИБДД завершается оформление госномеров на новый транспорт.



В целом, эта модель известна улан-удэнцам. Хотя в машинах, которые пришли, конечно, есть определенные изменения. К примеру, часть импортных узлов, деталей в них успешно замещена на продукцию российского производства. «Встречаем и радуемся!», - поделились работники предприятия.

Сегодня в торжественной обстановке ключи от автобусов были вручены водителям, которым предстоит на них работать. Вручал Глава Бурятии Алексей Цыденов, специально приехавший для этого в МУП. Работники МУПа один за одним подходили к главе, получали ключи и доброе напутствие. «Чтобы люди с удовольствием пользовались общественным транспортом. Чтобы автобусов становилось больше и ездили чаще. Чтобы люди меньше стояли на остановках и быстро доезжали туда, куда им надо. В добрый путь!», - обратился к работникам предприятия Алексей Цыденов. 



В ходе торжественной части он также наградил медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» Надежду Дмитриевну Петрову. Она работает на предприятии диспетчером около тридцати лет.

Масштабное обновление, расширение парка муниципальных автобусов идет в бурятской столице при большой поддержке федерального Центра.

«Большинство наших сложных проблем решается при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина. И по общественному транспорту тоже. После моего обращения к нему, он дал прямое поручение поддержать Республику Бурятия с приобретением общественного транспорта. Министерством транспорта России была выделена субсидия. На оставшуюся часть мы прокредитовались на льготных условиях, что для нас очень выгодно - по линии дальневосточных мер поддержки, при поддержке Юрия Петровича Трутнева, ВЭБ выделил льготный кредит для государственной транспортной лизинговой компании и мы заключили договор о льготном лизинге», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.



Он выразил уверенность, что жители Улан-Удэ почувствуют повышение качества транспортного обслуживания - это будут комфортные машины как для пассажиров, так и для водителей.

Поставив задачу вывести МУП «Городские маршруты» на новый уровень, республика также поддержала увеличение зарплат работников предприятия. Республиканский бюджет уже выделил средства на этот год и предусматривает на 2023 г. Начиная с сентября, как доложили Главе, зарплаты водителей автобусов повышены на 21 процент, кондукторов и слесарей на 15 процентов. «Приглашаем новых работников на замечательный новый транспорт», - заявили в МУПе.



Глава Бурятии в сопровождении улан-удэнского мэра Игоря Шутенкова, представителей предприятия зашел в один из автобусов, внимательно осмотрел салон, заглянул в кабину водителя. Последний показал как откидывается и сворачивается аппарель (пандус), по которой смогут въезжать в автобус и покидать его маломобильные пассажиры. Также водитель продемонстрировал, что машина может изменять дорожный просвет.

В каждом автобусе есть накрышный кондиционер с разводкой воздуха по салону, табло «Бегущая строка», речевой информатор, система видеонаблюдения состоит из четырех камер и одного видеорегистратора, есть четыре двойных USB-розетки, поручни, освещение. В салоне предусмотрены три отопителя плюс один в кабине водителя. 



«Автобус крепкий, надежный, комфортный», - оценили все.

По словам мэра города, нынешний год с таким мощным усилением пассажирского транспорта, которое идет, войдет в историю Улан-Удэ. Игорь Шутенков подчеркнул, что водители в МУПе, относятся к машине, на которой работают, с любовью, а к пассажирам с уважением.



«Большие автобусы «Волга Бас» придут к нам буквально на следующей неделе - первые девять штук. Когда все 138 новых автобусов выйдут на линию вместе с автобусами, которые мы закупили ранее, у нас выход автобусов МУП «Городские маршруты» увеличится в три раза», - рассказал о модернизации отрасли мэр.

Фото: «Номер один»

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общественный транспорт

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