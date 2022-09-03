В Улан-Удэ началось массовое обновление парка общественного транспорта

Девять новеньких автобусов средней вместимости «ПАЗ» пополнили парк улан-удэнского МУП «Городские маршруты». Это часть партии из 138 автобусов, которые будут поступать поэтапно. Ожидается поступление 65 автобусов «ПАЗ Вектор Некст» среднего класса и 73 автобусов большого класса.Что касается «ПАЗов», то первоначально график поставок должен был быть таким - по 22 в октябре и ноябре, а также 21 в декабре. Но поставки начались с опережением. Автобусы готовят к выпуску на линию. Их отбрендировали - написали на них «Улан-Удэ», разместили название МУПа, во внутреннюю сеть автобусов «залита» необходимая информация об остановках и т. д. В расцветку кузова добавили зеленого цвета. В ГИБДД завершается оформление госномеров на новый транспорт.В целом, эта модель известна улан-удэнцам. Хотя в машинах, которые пришли, конечно, есть определенные изменения. К примеру, часть импортных узлов, деталей в них успешно замещена на продукцию российского производства. «Встречаем и радуемся!», - поделились работники предприятия.Сегодня в торжественной обстановке ключи от автобусов были вручены водителям, которым предстоит на них работать. Вручал Глава Бурятии Алексей Цыденов, специально приехавший для этого в МУП. Работники МУПа один за одним подходили к главе, получали ключи и доброе напутствие. «Чтобы люди с удовольствием пользовались общественным транспортом. Чтобы автобусов становилось больше и ездили чаще. Чтобы люди меньше стояли на остановках и быстро доезжали туда, куда им надо. В добрый путь!», - обратился к работникам предприятия Алексей Цыденов.В ходе торжественной части он также наградил медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» Надежду Дмитриевну Петрову. Она работает на предприятии диспетчером около тридцати лет.Масштабное обновление, расширение парка муниципальных автобусов идет в бурятской столице при большой поддержке федерального Центра.«Большинство наших сложных проблем решается при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина. И по общественному транспорту тоже. После моего обращения к нему, он дал прямое поручение поддержать Республику Бурятия с приобретением общественного транспорта. Министерством транспорта России была выделена субсидия. На оставшуюся часть мы прокредитовались на льготных условиях, что для нас очень выгодно - по линии дальневосточных мер поддержки, при поддержке Юрия Петровича Трутнева, ВЭБ выделил льготный кредит для государственной транспортной лизинговой компании и мы заключили договор о льготном лизинге», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.Он выразил уверенность, что жители Улан-Удэ почувствуют повышение качества транспортного обслуживания - это будут комфортные машины как для пассажиров, так и для водителей.Поставив задачу вывести МУП «Городские маршруты» на новый уровень, республика также поддержала увеличение зарплат работников предприятия. Республиканский бюджет уже выделил средства на этот год и предусматривает на 2023 г. Начиная с сентября, как доложили Главе, зарплаты водителей автобусов повышены на 21 процент, кондукторов и слесарей на 15 процентов. «Приглашаем новых работников на замечательный новый транспорт», - заявили в МУПе.Глава Бурятии в сопровождении улан-удэнского мэра Игоря Шутенкова, представителей предприятия зашел в один из автобусов, внимательно осмотрел салон, заглянул в кабину водителя. Последний показал как откидывается и сворачивается аппарель (пандус), по которой смогут въезжать в автобус и покидать его маломобильные пассажиры. Также водитель продемонстрировал, что машина может изменять дорожный просвет.В каждом автобусе есть накрышный кондиционер с разводкой воздуха по салону, табло «Бегущая строка», речевой информатор, система видеонаблюдения состоит из четырех камер и одного видеорегистратора, есть четыре двойных USB-розетки, поручни, освещение. В салоне предусмотрены три отопителя плюс один в кабине водителя.«Автобус крепкий, надежный, комфортный», - оценили все.По словам мэра города, нынешний год с таким мощным усилением пассажирского транспорта, которое идет, войдет в историю Улан-Удэ. Игорь Шутенков подчеркнул, что водители в МУПе, относятся к машине, на которой работают, с любовью, а к пассажирам с уважением.«Большие автобусы «Волга Бас» придут к нам буквально на следующей неделе - первые девять штук. Когда все 138 новых автобусов выйдут на линию вместе с автобусами, которые мы закупили ранее, у нас выход автобусов МУП «Городские маршруты» увеличится в три раза», - рассказал о модернизации отрасли мэр.Фото: «Номер один»