Политика и власть 05.09.2022 в 16:00
Коронавирус закрыл главе Бурятии дорогу на экономический форум
Накануне важного мероприятия Алексей Цыденов сдал положительный тест
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии сдал положительный текст на коронавирус, из-за чего не сможет принять участие в работе начавшегося сегодня Восточного экономического форума. Об этом сообщил сам Алексей Цыденов на своих страницах в соцсетях.
«Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, даже бейджик получил, а контрольный тест на ковид оказался положительным. Сдавал до этого тесты 29 августа перед полетом в Москву и перед мероприятиями 1 сентября. Тогда все было чисто. Понимая важность форума, берегся как мог, все время в маске. Но с моим количеством контактов все же где то подхватил. Сдал перед форумом тест и вот тебе здрасьте. Тут президентское мероприятие, правительственное, встречу с нашим бурятским землячеством хотели провести… Просто без слов. Сижу теперь в гостинице. Сдам вечером еще раз тест и посмотрим, что получится: на форум или домой. Берегите себя, не болейте», - рассказал Алексей Цыденов.
Отметим, последний раз глава Бурятии заразился коронавирусом практически ровно год назад. Правда, тогда положительный тест он получил уже после участия в Восточном экономическом форуме.
«Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо», - поиронизировал на этот счет руководитель региона.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова
«Приехал во Владивосток на Восточный экономический форум, даже бейджик получил, а контрольный тест на ковид оказался положительным. Сдавал до этого тесты 29 августа перед полетом в Москву и перед мероприятиями 1 сентября. Тогда все было чисто. Понимая важность форума, берегся как мог, все время в маске. Но с моим количеством контактов все же где то подхватил. Сдал перед форумом тест и вот тебе здрасьте. Тут президентское мероприятие, правительственное, встречу с нашим бурятским землячеством хотели провести… Просто без слов. Сижу теперь в гостинице. Сдам вечером еще раз тест и посмотрим, что получится: на форум или домой. Берегите себя, не болейте», - рассказал Алексей Цыденов.
Отметим, последний раз глава Бурятии заразился коронавирусом практически ровно год назад. Правда, тогда положительный тест он получил уже после участия в Восточном экономическом форуме.
«Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома. Помолиться надо», - поиронизировал на этот счет руководитель региона.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова
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