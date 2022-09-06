В Бурятии заместитель прокурора быстро получил повышение

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Еравнинского района назначен Ярослав Носков.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Ярослав Носков в 2014 году окончил Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ. В органах прокуратуры республики проходит службу с сентября 2014 года. Занимал должности помощника прокурора Прибайкальского, Баргузинского районов, Октябрьского района Улан-Удэ, старшего помощника, заместителя прокурора Кижингинского района, заместителя прокурора Прибайкальского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики.С мая 2022 года состоял в должности заместителя прокурора Еравнинского района.Фото: «Номер один»