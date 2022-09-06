Политика и власть 06.09.2022 в 10:04
Глава Бурятии оказался здоров
Сданный Алексеем Цыденовым новый тест на ковид показал отрицательный результат
Текст: Константин Воронов
Вечером 5 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сдал повторный тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат. Это немало удивило руководителя региона.
«Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети у всех отрицательно. Только нашумел», - посетовал Алексей Цыденов.
Напомним, вчера глава Бурятии прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Однако сданный им тест на коронавирус оказался положительным, что крайне огорчило Алексея Цыденова, ведь допуск на очень важное мероприятие оказался для него закрыт.
Теперь же, с учетом нового отрицательного теста, ничего не мешает главе Бурятии работать на форуме. Так, сегодня утром он уже подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Тест отрицательный. Вот как так?! Вчера и семья все тесты сдали. И жена, и дети у всех отрицательно. Только нашумел», - посетовал Алексей Цыденов.
Напомним, вчера глава Бурятии прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Однако сданный им тест на коронавирус оказался положительным, что крайне огорчило Алексея Цыденова, ведь допуск на очень важное мероприятие оказался для него закрыт.
Теперь же, с учетом нового отрицательного теста, ничего не мешает главе Бурятии работать на форуме. Так, сегодня утром он уже подписал соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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