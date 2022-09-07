Обращение Алексея Цыденова к жителям Республики Бурятия

Дорогие земляки, прошу вас 11 сентября прийти на избирательные участки и поддержать. Ваши голоса – это то, что дает силы мне, это то, что видит и слышит президент. Вместе мы можем больше. Приходите и сделайте выбор.









Уже более 5 лет я работаю в республике. В 2017 году президент и жители Бурятии доверили мне эту ответственную миссию – трудиться на благо Бурятии.В чем заключается работа главы Бурятии? Она про жизнь людей. Я живу с четким пониманием того, что любая моя недоработка может сказаться на тысячах людей, а каждая успешно решенная задача – это улучшение качества жизни одного человека, десятков, сотен, а зачастую, тысяч.Я с полной отдачей работал прошедшие пять лет, результаты вы можете оценить сами. За эти годы у меня сложилось понимание, какие проблемы и в дальнейшем требуют первоочередного решения. При вашей поддержке я готов работать и дальше. Использовать свой опыт, силы и возможности для защиты интересов и решения проблем жителей республики.Бурятия по-настоящему стала моим домом, я горжусь многообразием культуры и традиций нашей республики. Силой и радушием наших людей.Я хочу, чтоб республика была процветающей и счастливой! Я готов продолжать работать для этого!Хүндэтэ нютагаархид! Табан жэл соо сугтаабди, хамта ехэ ажал бүтээгөөбди. Урдамнай үшѳѳ олон зорилгонууд байна. Хүдэлнэбди!