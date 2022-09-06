Урбанистика, логистика и инновации: что дал Бурятии второй день ВЭФ

Во Владивостоке продолжается VII Восточный экономический форум. Сегодняшний день был богат на события, касающиеся Бурятии. Ниже – обзор самых ключевых из них.Пожалуй, одно из наиболее важных событий - подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, предусмотренных мастер-планом города Улан-Удэ на принципах государственно-частного партнерства до 2025 года.Мастер-план развития столицы Бурятии, напомним, включает в себя несколько направлений. В первую очередь это проекты по дальнейшей застройке города с учётом комфортного проживания для самих горожан. Также это реконструкция центральной части города и развитие кварталов, разработка и запуск новых маршрутов общественного транспорта, благоустройство общественных территорий и зон отдыха, качественное озеленение. Кроме того, планируется развитие концепции Улан-Удэ как основного хаба для туристов, едущих не только на Байкал, но и в азиатские страны.Так вот, на второй день ВЭФ Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Республика Бурятия договорились о сотрудничестве при реализации этого мастер-плана. При этом, миссией проекта станет сохранение культуры народов, природного благополучия Бурятии и озера Байкал для будущих поколений.«Перед нами при разработке мастер-планов лежит особая ответственность не только вписать всестороннее развитие городской агломерации Улан-Удэ, но и максимально учесть в каждом пункте экологический аспект, разработать наши проекты с учетом защиты озера Байкал», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Другими словами, комфортные условия для жителей столицы Бурятии будут создаваться с учетом экологических ограничений. Что правильно, ведь экология тоже часть комфортной среды.Еще один город Бурятии, который может получить новый шанс на развитие – это Кяхта. На полях ВЭФ Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительство Бурятии в лице Алексея Цыденова подписали соглашение о создании транспортно-логистического терминала в этом городе.«Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», - сказал Алексей Цыденов.Суть терминала в складировании и хранении грузов, плюс - вспомогательная транспортная деятельность. Однако значение его гораздо шире. Ведь по сути Бурятия с учетом ее географического расположения может стать воротами в Азию, что даст новый импульс развитию республиканской экономики.На реализацию проекта планируется выделить 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2024 годы. Кроме того, Кяхту панируется включить в ТОР «Бурятия».К слову, это не единственные хорошие новости для старинного купеческого города. Так, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал на форуме о возможности запуска трансграничных территорий опережающего развития:«Совершенно очевидно, что мы будем совершенствовать режимы и принципы в отношении с дружественными странами. Такое предложение уже сделали Владимиру Владимировичу Путину. Он его поддержал. Надеюсь, что мы сразу после Форума постараемся детализировать наше предложение, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными… Мы хотим, чтобы в полной мере работали механизмы признания технологий, дипломов, сертификатов, чтобы был максимально объективная их оценка, чтобы те проекты, которые будут жить на новых международных территориях опережающего развития, действовали не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений, удовлетворяли действия участвующих стран».Это уже дает надежду на развитие зоны Кяхта-Алтан-Булаг. Что также может стать мощным импульсом не только для развития Кяхты, но и экономики всей республики. Об этом, к слову, еще в мае этого года, перед проведением российско-монгольского форума, говорил Алексей Цыденов:«С учётом акцентированного взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, у Монголии появляется новый потенциал как транзитной территории. И Бурятия, как регион, который граничит с Монголией и имеет железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение, получает другие логистические перспективы. Это выгодно как для монгольских перевозчиков всех видов транспорта, так и для российских. И новые перспективы открываются у специальной экономической зоны «Алтан Булаг», новые перспективы – у российских инвесторов по развитию транспортно-логистического комплекса с российской стороны. Так что текущее время, текущая ситуация диктуют, чтобы мы как можно быстрее использовали сложившиеся возможности и те экономические преимущества, которые даёт соседство с Монголией».Блеснула Бурятия и инновациями. К примеру, центр протезирования и ортопедии «Салют Орто», который занимается протезированием нижних и верхних конечностей после ампутации, представил новый коленный модуль Steplife P5. Он создан из высокопрочных материалов - алюминия и титана, и предназначен для людей с любым уровнем активности, а также для экстренных нагрузок - вес до 150 кг.В свою очередь, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение презентовало проект полимерных наконечников для пипеточных дозаторов.Предприятие производит как стерильные, так и нестерильные наконечники, с фильтром и без фильтра, самых востребованных типоразмеров. Они широко используются в системах диагностики, потребность в которых возросла в последние несколько лет из-за пандемии коронавируса. Помимо проведения медицинских анализов наконечники широко востребованы ветеринарными, химическими лабораториями и исследовательскими центрами.«На предприятии сейчас идет работа по выходу на мощность производства в объеме 450 млн медицинских наконечников для дозаторов в год. Данные смогут в будущем поставляться на рынки других стран», - отметил Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.Напомним, как ранее сообщал директор приборостроительного объединения Владимир Лучников, наконечники – это только начало:«Мы уже зарегистрировали торговую марку «БайкалМедПласт». И на базе нового цеха мы планируем очень серьезно уходить в медицину именно по высокотехнологичному пластику – пробирки, забор крови и другие медицинские изделия, - рассказывал он. - Конечно, все благодаря руководству республики. Пробивные способности Главы Бурятии Алексея Цыденова удивительны даже для меня, человека много повидавшего. И это большая победа для «Приборостроительного объединения».Что касается сельского хозяйства, то здесь также появился серьезный проект, стоимостью в 4 млрд рублей.Уже к 2024 году в республике планируется построить сельскохозяйственный комплекс полного цикла. Многостороннее соглашение подписали КРДВ, Правительство Бурятии, компания «Мясооптторг» и Национальный союз производителей говядины о сотрудничестве при создании агрокластера на территории Республики Бурятия. Опять же – в рамках ВЭФ.Цель проекта – за счёт создания современной инфраструктуры разведения и торговли крупного рогатого скота обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий.- Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год, - рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.Здесь надо понимать, что речь идет не только о рабочих местах, инвестициях и экономическом росте. Это еще и продовольственная безопасность и качественное мясо на прилавках.К слову, ВЭФ продолжит работу вплоть до 8 сентября. То есть, скорее всего, заключенные сегодня соглашения далеко не последние.