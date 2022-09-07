За пять лет в Бурятии отремонтировано 1,5 тысячи километров автодорог

Главе Бурятии Алексею Цыденову на презентации республики на стенде Минвостокразвития России, проходящей в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке, был задан вопрос о самой хорошей и плохой дорогах в Бурятии.«Сейчас мы много дорог строим и ремонтируем, за последние пять лет мы отремонтировали около 1,5 тысяч километров дорог - местных, и региональных, и федеральных. Но не меньше у нас дорог требуют ремонта. Я могу сейчас участки называть, с километра такого-то по такой-то, но это вам ничего не скажет», - сообщил глава Бурятии.При этом он отметил, что проблемы с дорогами сохраняются. Есть участки, где после дождя не могут проехать большегрузные автомобили, что создаёт проблемы со снабжением в сельских муниципалитетах. Однако, в Бурятии есть трассы, где люди нарушая правила дорожного движения мчатся со скоростью под 200 км/ч - качество полотна позволяет. И там по словам главы региона, «актуальнее бороться за безопасность движения».«У нас одна из самых тяжелых дорог – это через Еравнинский район, по Заиграевскому чуть, и уходит в Баунтовский район. Но она была включена в Опорную дорожную сеть Российской Федерации, и значит будет гарантировано сделана, находясь в президентской программе. Ну и по остальным дорогам работали и будет работать», - подытожил глава республики Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»