Кто на новенького?

Парадоксальная ситуация сложилась на финише избирательной кампании по выборам главы Бурятии. Основная борьба развернулась не за первое, а за... второе место. Почетное"серебро", по оценкам аналитиков, оспаривают друг у друга два кандидата: Виктор Малышенко от КПРФ и Семен Матхеев от партии "Новые люди".Позиции действующего главы республики Алексея Цыденова вполне очевидны. Здесь интрига только в деталях: активности (явке) избирателей и сравнительном уровне поддержки кандидата в 2022 и 2017 году.Виктор Малышенко провел свою предвыборную кампанию по традиционному для КПРФ сценарию, видимо, рассчитывая на ту часть населения, которая безоговорочно реагирует на словосочетание "коммунистическая партия". Характер и интенсивность агитации за этого кандидата не дают, на наш взгляд, оснований предполагать, что "дублер" Вячеслава Мархаева изначально был нацелен на электоральный прорыв или готовит некий выдающийся блицкриг в оставшиеся до голосования дни. Все знакомо, привычно и эффективно ровно в той мере, какая необходима, чтобы "взбодрить" сторонников перед предстоящими в 2023 году выборами в Народный Хурал.Для Сергея Дороша участие в выборах главы Бурятии - своеобразная поверка потенциала ЛДПР, оставшейся без харизматичного Владимира Жириновского. После смерти создателя и бессменного на протяжении десятилетий лидера партия находится в сложном положении. Выборы главы республики - возможность оценить ее перспективы опять таки в свете грядущих политических баталий за места в Народном Хурале.Однако агитационная кампания завсегдатая различных выборов Сергея Дороша на этот раз оказалась еще более вялой, чем предыдущие. Его слоган "Власть для людей" слишком явно копирует "Город для людей" Игоря Шутенкова на выборах мэра Улан-Удэ в 2019 году. Кстати, горожане и гости столицы Бурятии и сегодня лицезреют этот девиз, например, на трамваях "Львенок".Новая фигура на предвыборном олимпе - Семен Матхеев. Бизнесмен ворвался в политику и сразу с претензией на козырное место главы Бурятии. Как это всегда бывает у дебютанта на региональном политическом поле, он активно, но без фанатизма использует пиар-возможности. "Он - новый, этим и интересен", - так, перефразируя классика, можно сказать о кандидате от партии "Новые люди".Вероятнее всего, партийная задача Семена Матхеева наступить на хвост коммунистам, и это подтверждается активным участием кандидата в дебатах, где мы видим только две фигуры: Малышенко и Матхеева. Дорош дебаты игнорирует, а Цыденов и так ежедневно на виду.В этой эстафете с Малышенко, Матхеев вероятнее всего пробует политические силы перед следующим годом, где начнется борьба за Народный Хурал. Поэтому и партия была выбрана та, что получила серьезную поддержку в Бурятии на прошлогодних госдумовских выборах. Риторика его предвыборной программы "Оппозиция не ПРОТИВ, а ЗА", отражающая поддержку курса на развитие Бурятии . Отсюда и слоган "Новая жизнь начинается сегодня" - акцент на важности выбора и одновременно призыв быстрее двигаться по пути позитивных перемен, не откладывая на "завтра" или "с понедельника начнем". Такая партийная парадигма, судя по результатам прошлых выборов, понятна и поддерживается избирателями. Партия “Новые люди” в своих подходах к региональным выборам в принципе не похожа на остальных. Матхеева поддержала харизматичная экс-мэр Якутска, борец с коррупцией и злоупотреблениями Сардана Авксентьева, в прошлом году избранная депутатом Госдумы РФ от партии "Новые люди". Выражения публичной поддержки Виктору Малышенко от Геннадия Зюганова или других известных лиц КПРФ мы в окрытых источниках не нашли. А в ЛДПР пока не прорисовывается политиков, обладающих всероссийской популярностью, поддержка которых могла бы добавить голосов Сергею Дорошу.Семен Матхеев - единственный среди кандидатов представитель бизнеса, реальной экономики. Виктор Малышенко и Сергей Дорош занимают освобожденные должности в Народном Хурале, т.е.сидят на бюджетном финансировании.С учетом этих факторов понятно, что Матхеев стремиться занять почетное второе место, тогда и партия "Новые люди" со своим новым лидером имеет шанс получить статус второй политической силы в Бурятии. А с подтвержденным рейтингом можно будет смело заявляться на выборы в Народный Хурал в 2023 году. Хотя политическому новичку конечно придется сильно постараться, позиции коммунистов в Бурятии традиционно сильны, а их кандидата Виктора Малышенко избиратель знает достаточно давно. И в этом противостоянии борьба будет за каждый голос. Если избиратель поддержит Матхеева, то политическая конкуренция в Бурятии безусловно, усилится. Хотя бы тем, что откроется возможность разбавить засидевшихся обитателей нашего политического "олимпа" новыми лицами и свежими идеями. Поэтому сегодня каждый голос решает каким будет политический крен в ближайшие годы.Разумеется, все оценки и прогнозы сегодня носят характер субьективных размышлений. Решающее слово - за жителями республики.Выборы главы Бурятии состоятся в ближайшее воскресенье, 11 сентября. В них принимают участие четыре кандидата: Сергей Дорош от ЛДПР, Виктор Малышенко от КПРФ, Семен Матхеев от партии "Новые люди" и действующий глава республики Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»