Политика и власть 08.09.2022 в 11:50
Сардана Авксентьева обратилась к жителям Бурятии
Депутат Государственной Думы призвала жителей республики оказать поддержку на выборах кандидата на пост главы Бурятии от партии «Новые люди»
Уважаемые жители Бурятии!
Примите мою искреннюю благодарность за поддержку, которую многие из вас оказали партии «Новые люди» на выборах в Государственную Думу России. Десятки тысяч сторонников – это большая сила!
Каждый из нас стремится к новой жизни – достойной, благополучной, с уверенностью в лучшем будущем наших детей. Мы можем начать новую жизнь сегодня. Выборы глав регионов, в том числе Бурятии, открывают перед нами такую возможность.
В республике действительно много делается и меняется к лучшему. Но необходимо, чтобы позитивные перемены стали еще более масштабными, ощутимыми всеми.
Есть задачи, требующие решения. Прежде всего – повышение реальных доходов населения, преодоление оттока молодежи и квалифицированных кадров в другие регионы, ликвидация свалок и переработка отходов, борьба с волокитой и злоупотреблениями на местах. Для этого нужны новые люди с новыми подходами к наболевшим проблемам, новыми взглядами на пути развития.
Поэтому партия «Новые люди» выдвинула на выборах Главы Бурятии кандидатуру Семена Матхеева – успешного предпринимателя, защитника окружающей среды, принципиального и честного человека.
Призываю вас поддержать нашего кандидата Семена Матхеева в день голосования, 11 сентября 2022 года, и в его дальнейшей работе на благо Бурятии!
Сардана АВКСЕНТЬЕВА, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди»
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность Главы Бурятии С. С. Матхеева
Примите мою искреннюю благодарность за поддержку, которую многие из вас оказали партии «Новые люди» на выборах в Государственную Думу России. Десятки тысяч сторонников – это большая сила!
Каждый из нас стремится к новой жизни – достойной, благополучной, с уверенностью в лучшем будущем наших детей. Мы можем начать новую жизнь сегодня. Выборы глав регионов, в том числе Бурятии, открывают перед нами такую возможность.
В республике действительно много делается и меняется к лучшему. Но необходимо, чтобы позитивные перемены стали еще более масштабными, ощутимыми всеми.
Есть задачи, требующие решения. Прежде всего – повышение реальных доходов населения, преодоление оттока молодежи и квалифицированных кадров в другие регионы, ликвидация свалок и переработка отходов, борьба с волокитой и злоупотреблениями на местах. Для этого нужны новые люди с новыми подходами к наболевшим проблемам, новыми взглядами на пути развития.
Поэтому партия «Новые люди» выдвинула на выборах Главы Бурятии кандидатуру Семена Матхеева – успешного предпринимателя, защитника окружающей среды, принципиального и честного человека.
Призываю вас поддержать нашего кандидата Семена Матхеева в день голосования, 11 сентября 2022 года, и в его дальнейшей работе на благо Бурятии!
Сардана АВКСЕНТЬЕВА, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди»
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность Главы Бурятии С. С. Матхеева
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