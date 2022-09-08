Сардана Авксентьева обратилась к жителям Бурятии

Примите мою искреннюю благодарность за поддержку, которую многие из вас оказали партии «Новые люди» на выборах в Государственную Думу России. Десятки тысяч сторонников – это большая сила!Каждый из нас стремится к новой жизни – достойной, благополучной, с уверенностью в лучшем будущем наших детей. Мы можем начать новую жизнь сегодня. Выборы глав регионов, в том числе Бурятии, открывают перед нами такую возможность.В республике действительно много делается и меняется к лучшему. Но необходимо, чтобы позитивные перемены стали еще более масштабными, ощутимыми всеми.Есть задачи, требующие решения. Прежде всего – повышение реальных доходов населения, преодоление оттока молодежи и квалифицированных кадров в другие регионы, ликвидация свалок и переработка отходов, борьба с волокитой и злоупотреблениями на местах. Для этого нужны новые люди с новыми подходами к наболевшим проблемам, новыми взглядами на пути развития.Поэтому партия «Новые люди» выдвинула на выборах Главы Бурятии кандидатуру Семена Матхеева – успешного предпринимателя, защитника окружающей среды, принципиального и честного человека.Призываю вас поддержать нашего кандидата Семена Матхеева в день голосования, 11 сентября 2022 года, и в его дальнейшей работе на благо Бурятии!