Политика и власть 11.09.2022 в 08:33

В Бурятии начались выборы главы республики

На эту должность претендуют четыре кандидата
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии начались выборы главы республики
Сегодня жители Бурятии могут проголосовать за одного из кандидатов на выборах главы республики. Напомним, выбирать можно из четырех кандидатов: лидер бурятской ЛДПР Сергей Дорош, председатель Хуральского комитета по госустройству Виктор Малышенко, предприниматель, представляющий партию «Новые люди» Семен Матхеев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Помимо избрания главы Бурятии, сегодня проходят дополнительные выборы депутатов улан-удэнского горсовета по трем одномандатным округам. Также нового главу предстоит выбрать жителям Селенгинского района. Новый созыв депутатов начнет работу по итогам дня голосования в Кабанском районе, частичная ротация местных депутатов произойдет в Баунтовском и Заиграевском районах. Кроме того, жителям многих сельских поселений предстоит выбрать новых глав и депутатов.

Избирательные участки будут работать сегодня весь день, до 20:00. Найти свой участок можно на сайте Центризбиркома.

Фото: «Номер один»

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