Политика и власть 11.09.2022 в 09:27

В Бурятии начал работу центр общественного наблюдения на выборах

Мобильные группы, эксперты и юристы будут следить, как проходит голосование
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии начал работу центр общественного наблюдения на выборах
О начале работы центра общественного наблюдения сообщила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. Центр заработал одновременно с открытием избирательных участков – в 8:00.
 
- У нас в течение дня будет работать телефон горячей линии, на который могут позвонить все желающие. Также в течение дня у нас будут работать мобильные группы, которые имеют возможность выехать на любой участок; у нас будут работать группы экспертов и юридическая группа, - сообщила Татьяна Думнова.
 
Все 835 избирательных участков в Бурятии открылись без чрезвычайных происшествий и задержек и приступили к работе. Пока никаких нарушений не зафиксировано.
 
Большинство участков начали работу в 8:00. Однако 11 из 30 избирательных участков в Мухоршибирском районе открыли свои двери для голосования в 6 утра. Это сделано по постановлению Избиркома Бурятии для удобства избирателей, которые работают на Тугнуйском угольном разрезе.
 
Жители республики уже начали активно голосовать. Так, родители и учителя школы №54 пришли на участок в национальных костюмах.

 
⁃ Для нашей семьи день голосования - ответственный и нужный день, как и для нашего государства, нашей республики. Поэтому мы всегда ходим на выборы всей семьей. Это праздничный день, в который мы надеваем национальную одежду - показываем свою самоидентичность, своё настроение, отношение к республике и стране, - сказал директор школы Арсалан Баирович.
 
На участке №781 в Улан-Удэ проголосовал уборщик территории Комбината по благоустройству. Анатолий Коростелев работает в Комбинате почти 20 лет. С 2003 по 2010 год он был водителем автомобиля, после стал уборщиком территорий. Каждый день с раннего утра он убирает участок по улице Ключевская.

 
- Убрали свои участки, с работы пришли, проголосовали. Ну а как иначе? Нельзя сейчас сидеть дома сложа руки. Пусть наш город процветает, озеленяется, чистота чтобы была вокруг. Пожелаем достойного выбрать нам человека, - говорит Анатолий Викторович, который, несмотря на загруженность, пришел на выборы главы Республики Бурятия.
 
Также участие в голосовании приняли военнослужащие 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.

 
Напомним, сегодня жители республики выбирают главу Бурятии из четырех кандидатов: лидера бурятской ЛДПР Сергея Дороша, председателя хуральского комитета по госустройству Виктора Малышенко, предпринимателя, представляющего партию «Новые люди» Семена Матхеева и главы Бурятии Алексея Цыденова.
 
Кроме того, сегодня в Бурятии также проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.
 
В Селенгинском районе жители определят, кто будет главой муниципального образования. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сел, поселков или на должность глав сельских поселений в двенадцати районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).

Фото: медиацентр выборы-2022
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