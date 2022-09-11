В Бурятии начал работу центр общественного наблюдения на выборах

Жители республики уже начали активно голосовать. Так, родители и учителя школы №54 пришли на участок в национальных костюмах.





На участке №781 в Улан-Удэ проголосовал уборщик территории Комбината по благоустройству. Анатолий Коростелев работает в Комбинате почти 20 лет. С 2003 по 2010 год он был водителем автомобиля, после стал уборщиком территорий. Каждый день с раннего утра он убирает участок по улице Ключевская.





Также участие в голосовании приняли военнослужащие 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.





О начале работы центра общественного наблюдения сообщила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. Центр заработал одновременно с открытием избирательных участков – в 8:00.- У нас в течение дня будет работать телефон горячей линии, на который могут позвонить все желающие. Также в течение дня у нас будут работать мобильные группы, которые имеют возможность выехать на любой участок; у нас будут работать группы экспертов и юридическая группа, - сообщила Татьяна Думнова.Все 835 избирательных участков в Бурятии открылись без чрезвычайных происшествий и задержек и приступили к работе. Пока никаких нарушений не зафиксировано.Большинство участков начали работу в 8:00. Однако 11 из 30 избирательных участков в Мухоршибирском районе открыли свои двери для голосования в 6 утра. Это сделано по постановлению Избиркома Бурятии для удобства избирателей, которые работают на Тугнуйском угольном разрезе.⁃ Для нашей семьи день голосования - ответственный и нужный день, как и для нашего государства, нашей республики. Поэтому мы всегда ходим на выборы всей семьей. Это праздничный день, в который мы надеваем национальную одежду - показываем свою самоидентичность, своё настроение, отношение к республике и стране, - сказал директор школы Арсалан Баирович.- Убрали свои участки, с работы пришли, проголосовали. Ну а как иначе? Нельзя сейчас сидеть дома сложа руки. Пусть наш город процветает, озеленяется, чистота чтобы была вокруг. Пожелаем достойного выбрать нам человека, - говорит Анатолий Викторович, который, несмотря на загруженность, пришел на выборы главы Республики Бурятия.Напомним, сегодня жители республики выбирают главу Бурятии из четырех кандидатов: лидера бурятской ЛДПР Сергея Дороша, председателя хуральского комитета по госустройству Виктора Малышенко, предпринимателя, представляющего партию «Новые люди» Семена Матхеева и главы Бурятии Алексея Цыденова.Кроме того, сегодня в Бурятии также проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.В Селенгинском районе жители определят, кто будет главой муниципального образования. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сел, поселков или на должность глав сельских поселений в двенадцати районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).Фото: медиацентр выборы-2022