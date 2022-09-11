Политика и власть 11.09.2022 в 10:05

В Бурятии досрочно проголосовало более 5,5 тысяч избирателей

Речь идет о жителях труднодоступных и отдаленных районов республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии досрочно проголосовало более 5,5 тысяч избирателей
По данным избиркома, на 1 июля этого года численность избирателей в Бурятии составляет 695 990 человек. При этом, небольшая часть из них уже проголосовала: речь идет о жителях труднодоступных или отдаленных местностей, которые начали досрочно голосовать еще с 27 августа.

Всего таким образом проголосовали 5539 человек, это 0,75% от общей численности избирателей. Члены избирательных комиссий добираются до них на автомобилях повышенной проходимости, катерах и вертолетах.

Кроме того, 16 387 заявлений было принято от желающих проголосовать не по прописке, а по месту нахождения.

Напомним, сегодня стартовали выборы главы Бурятии. Избирательные участки будут открыты до 20:00. Найти свой участок можно на сайте Центризбиркома.

Фото: «Номер один»
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