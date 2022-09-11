За первые два часа в голосовании на выборах главы Бурятии приняли участие более 46 тысяч человек

Первые итоги начала дня голосования озвучил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин. По его словам, на 10:00 с учетом досрочного голосования свои голоса на выборах главы Бурятии отдали 46 371 человек. Это 6,71% от общего числа избирателей.Наибольшая явка зафиксирована в Окинском (39%), Закаменском (26,23%) и Еравнинском (18,8%) районах.Также Александр Акчурин отметил, что выборы проходят в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.Фото: медиацентр выборы-2022