Политика и власть 11.09.2022 в 12:05

Мэр Улан-Удэ принял участие в голосовании на выборах главы Бурятии

Игорь Шутенков и его супруга проголосовали на своем участке в 113 микрорайоне
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Текст: Станислав Сергеев
Мэр Улан-Удэ принял участие в голосовании на выборах главы Бурятии
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе со своей супругой проголосовали на своем избирательном участке в 113 микрорайоне.

- Я посмотрел, что на нашем избирательном участке люди идут - это хороший показатель, люди хотят участвовать, хотят сами определять своё дальнейшее развитие, свою судьбу. Поэтому настроение замечательное, когда видишь, что люди ответственно подходят к такому важному государственному делу. Ну и потом, у нас же единый день голосования, выборы главы, у нас в городе проходят довыборы в городской совет депутатов, - сказал Игорь Шутенков.

По словам мэра столицы Бурятии, сейчас определяется будущее республики на ближайшие пять лет.

- Сегодня у нас республика и город уверенно развиваются, сделаны большие шаги, несмотря на то, что ковид держал в тисках, тем не менее, шаги сделаны практически по всем направлениям, в каждой сфере у нас есть результаты. Результаты, которыми мы можем гордиться. На всех уровнях руководства нашей страны нас слышат, нас знают, идут нам навстречу. Мы на сегодняшний день добились определенных планов, у нас есть планы на перспективу, мы знаем что делать, мы знаем, как улучшать нашу жизнь, как сделать нашу республику и город лучше, - отметил мэр.

Также Игорь Шутенков принял участие в голосовании по проекту «Народный бюджет», который позволяет жителям выбрать наиболее значимые на их взгляд объекты для благоустройства.

- Мы предлагаем горожанам участвовать в направлении наших городских денег непосредственно в своём округе, в своём дворе. Поэтому я призываю прийти проголосовать за будущее, за выбор и за народ, - отметил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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