Политика и власть 11.09.2022 в 13:28

На 12:00 в Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек

Явка составила 14,77% от общего числа избирателей
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Текст: Константин Воронов
На 12:00 в Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек
Председатель Избиркома республики Александр Акчурин озвучил новые данные по явке на выборах главы Бурятии. На 12:00 свои голоса успели отдать 102 135 человек. Это 14,77% от общего числа избирателей.

В лидерах по явке по-прежнему Окинский район – здесь проголосовали 55,41% избирателей. Также высокая явка в Закаменском (46,27%) и Еравнинском (36,95%) районах.

Нарушений и инцидентов на выборах по-прежнему не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме. Как сообщили в Центре общественного наблюдения, жители звонят с просьбами выяснить адрес избирательного участка, а так же поступают просьбы организовать возможность дистанционного голосования через Госуслуги.

Эксперты Центра наблюдения поясняют, что данная процедура работает в городах-миллионниках в экспериментальном режиме. Возможно, данный формат голосования будет работать на следующих выборах во всех городах России.

Фото: Медиацентр выборы-2022
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