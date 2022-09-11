На 12:00 в Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек

Председатель Избиркома республики Александр Акчурин озвучил новые данные по явке на выборах главы Бурятии. На 12:00 свои голоса успели отдать 102 135 человек. Это 14,77% от общего числа избирателей.В лидерах по явке по-прежнему Окинский район – здесь проголосовали 55,41% избирателей. Также высокая явка в Закаменском (46,27%) и Еравнинском (36,95%) районах.Нарушений и инцидентов на выборах по-прежнему не зафиксировано, голосование проходит в штатном режиме. Как сообщили в Центре общественного наблюдения, жители звонят с просьбами выяснить адрес избирательного участка, а так же поступают просьбы организовать возможность дистанционного голосования через Госуслуги.Эксперты Центра наблюдения поясняют, что данная процедура работает в городах-миллионниках в экспериментальном режиме. Возможно, данный формат голосования будет работать на следующих выборах во всех городах России.Фото: Медиацентр выборы-2022