«Каждый работает на свой электорат»

Всего четыре человека претендуют на пост главы Бурятии в 2022 году. Помимо действующего руководителя республики Алексея Цыденова, который выдвинут «Единой Россией», это депутаты Народного Хурала Виктор Малышенко (КПРФ) и Сергей Дорош (ЛДПР), а также предприниматель Семён Матхеев («Новые люди»).Директор центра изучения политических трансформаций Алексей Михалёв считает, что к нынешней кампании больше всего подходит термин «тихие выборы», поскольку их участники заранее пришли к консенсусу, что в нынешних обстоятельствах не место конфликтам, грязным технологиям и эпатажным выходкам. Именно в такой манере ведут агитацию участники кампании, каждый из них работает на свой электорат, продолжает эксперт. Михалёв считает, что соперники Цыденова используют эту кампанию, чтобы напомнить о себе избирателям перед выборами в Народный Хурал, которые состоятся уже через год – в 2023г. «Если говорить об усердии, которое прилагает Виктор Малышенко и другие оппоненты Цыденова, то я думаю, что это работа на завтрашний день. Они явно надеются, используя разгон этих губернаторских выборов, получить результаты в 2023 году. Выборы главы – это для них очень хорошая фора», – поделился своим мнением эксперт.Проректор Республиканского института образовательной политики, политолог Алексей Комбаев считает, что априори говорить об отказе кандидатов от борьбы за пост главы республики не совсем верно. Согласно его наблюдениям, кандидаты, в основном, сосредоточены на непосредственной работе с избирателями в ходе личных встреч и выступлений перед людьми. Наиболее яркими участниками кампании Комбаев считает Цыденова и Малышенко. «Этих кандидатов в большей степени знают, они представляют яркие, большие политические силы, которые тоже известны и не нуждаются в представлении. Я думаю, что основная борьба идет между ними», – говорит эксперт.Комментируя предвыборную ситуацию в Бурятии, политолог Виталий Иванов выразил мнение, что «те люди, которые находятся с Цыденовым в постоянном диалоге по поводу первенства в Бурятии, достаточно системные, и в нынешней ситуации мутить воду они не будут». «А других фигур, которые могли бы во что-то играть, там просто нет», – рассуждает эксперт. По его словам, даже коммунисты «могли бы что-то изобразить» лишь при поддержке ресурсных представителей элиты, «но сейчас это нереально». «В известном смысле Цыденову очень повезло, потому что силы, которые могли бы играть против него, не могут позволить себе излишнюю активность», – добавил Иванов».Как пишут местные СМИ, Алексей Цыденов на текущих выборах вел избирательную кампанию в традиционном ключе: поездки в районы, посещение культурных и спортивных мероприятий, рабочие совещания, командировки в Москву. Летом текущего года Бурятию посетили вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Также стало известно, что по решению Минобразования России в Бурятии построят 14 детских садов, а премьер-министр Михаил Мишустин включил Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск в список для финансирования из федерального бюджета по программе «Чистый воздух». Данные факты, а также рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным могут говорить о том, что федцентр положительно оценивает деятельность Цыденова на должности главы Республики и настроен по дальнейшую работу. В свою очередь Цыденову также было что продемонстрировать Москве по итогу пятилетней работы в республике. К примеру, сейчас Бурятия входит в число регионов-лидеров ДФО по объемам экспорта и промышленного роста – за первое полугодие 2022 года этот показатель составил почти 117%.Напомним, голосование на выборах главы Бурятии проходят в один день –1 1 сентября 2022 года.Фото: медиацентр выборы-2022