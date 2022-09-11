Политика и власть 11.09.2022 в 14:33

Алексей Михалев: «Высокая явка обеспечивает легитимность выборов»

Известный политолог прокомментировал активность избирателей на выборах главы Бурятии
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Текст: Станислав Сергеев
Алексей Михалев: «Высокая явка обеспечивает легитимность выборов»
Политолог Алексей Михалев поделился с журналистами мнением о предварительных итогах по явке на выборах главы Бурятии, которые проходят сегодня, 11 сентября. На 12:00, напомним, проголосовало более 102 тысяч человек или 14,7% от общего числа избирателей.

По его словам, население проявляет высокую активность.

- По ряду районов, в частности по Окинскому, явка более чем высокая. В дальнейшем ожидается приток населения на избирательные участки, - отметил Алексей Михалев. - Высокая явка обычно обеспечивает легитимность выборов. Но традиционно в Бурятии примерно половина населения не ходит на выборы по разным причинам. Однако в сравнении с другими регионами Дальнего Востока Бурятия по уровню явки выглядит очень достойно.

Явка, по его словам, зависит от различных факторов, например, от уровня миграции внутри республики. Также политолог отметил, что сегодня голосует все больше молодых избирателей.

При этом, нарушений на этих выборах пока не зафиксировано.

- Мы прогнозировали, что выборы будут спокойными. Это связано с современной геополитической ситуацией, которая вынудила сформировать общественный консенсус внутри Республики Бурятия. То есть все политические силы пришли к соглашению, что кризисы, скандалы, грязный пиар в данный момент будут лишними, - сказал Алексей Михалев.

Фото: «Номер один»
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