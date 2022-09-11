Политика и власть 11.09.2022 в 15:33

Глава Бурятии проверяет ход строительства новых школ

Он планирует посетить все 10 площадок, где сейчас идет строительство
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии проверяет ход строительства новых школ
Алексей Цыденов в своем телеграм-канале рассказал о проверке школ, которые в данный момент находятся в стадии строительства.

«Воскресенье, как правило, это возможность проехать с проверкой по строительным объектам.  Наиболее сложные это 10 школ, которые строим по концессии, так как у них самые сжатые сроки. Работы везде идут. До конца года планируется достроить 7 школ, 3 сдадим в следующем году», - написал глава республики.


Речь идет о ряде объектов, находящихся в Улан-Удэ: это школа на 360 мест в микрорайоне Забайкальский, школе на 250 мест на улице Жердева, школа на 354 места в 103 микрорайоне и школа на 450 мест в 102 микрорайоне. Еще ряд школ находится в Иволгинском и Тарбагатайском районах.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, маршрут объезда школ начался с Иволгинского района, где одновременно строится пять школ. В Сотниково возводится не только здание самой школы, но и сопутствующая инфраструктура.

- Мы строим школу на 250 мест, начало строительства - апрель. Cтроительство идёт по графику. Вообще, у нас контракт продлён до середины 2023 года. Но перед нами стоит задача - завершить школу в этом году. Основные сложности в строительстве - это скорость, ведь мы должны поддерживать качество работ своих и при этом укладываться в сроки. На 2023 год у нас остаётся только благоустройство. Учитывая наши зимние климатические условия, просто-напросто мы не сможем успеть сделать благоустройство. Параллельно здесь идет строительство котельной газовой, спортивной площадки и т.д. Это всё - площадь школы. Рабочей силы на сегодняшний день достаточно, по мере возможности увеличиваем, - рассказала исполнительный директор ГСК "Спецстрой" Любовь Толстова.



В Иволгинском районе в настоящее время идет строительство шести школ одновременно.

- В нашем районе уже построены 4 школы, 3 детских садика, и с этого года мы продолжаем наращивать темп по строительству. У нас 6 школ строится, из которых 5 - по концессии. Хорошая новость в том, что в этом году принято решение ещё по 4 детским садикам. Мы понимаем, что население Иволгинского района прибывает - это и миграционный прирост, и естественный прирост. Мы этому очень рады и поэтому мы создаём все условия для комфортного пребывания населения: прекрасные новые школы и детсады, - рассказал глава муниципального образования «Иволгинский район» Николай Емонаков.

Глава Бурятии планирует сегодня посетить стройплощадки всех школ, которые строятся в рамках государственной программы «Развитие образования» по концессионному соглашению. Контроль на этих объектах он проводит постоянно.

«На каждом объекте есть свои вопросы. Будем решать. В целом, идем хорошо», - подытожил глава республики в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба главы Бурятии
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