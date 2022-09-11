Вернувшиеся со спецоперации бойцы проголосовали на выборах главы Бурятии

«Сегодняшний день важен тем, что это обязанность каждого гражданина - проголосовать. Это будущее наших детей, семей, родственников, самых близких людей. Я прибыл со спецоперации и, соответственно, не понаслышке знаю, как правительство помогает нашим воинам, нашим землякам. И соответственно, я решил прийти для того, чтобы гражданский долг исполнить и выбрать главу Республики Бурятия», - рассказал Зоригто - один из бойцов, побывавших на полях сражений.





Причем, голосуют не только бойцы, вернувшиеся со спецоперации. Среди проголосовавших и ветеран Великой отечественной войны Цыден Доржиевич Ганжуров. Вчера ему исполнилось 98 лет.





Также отдать свой голос на этих выборах нашел в себе силы узник фашистских лагерей Анатолий Васильевич Ручко.





Среди проголосовавших много тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины. Ветераны боевых действий голосуют не только в Улан-Удэ, но также и в районах Бурятии.





В республике продолжаются выборы главы Бурятии. На избирательных участках уже побывали первые лица региона и главы муниципалитетов. Также среди тех, кто успел проголосовать, военнослужащие, вернувшиеся со спецоперации.Еще один солдат, принимавший участие в специальной военной операции – Павел. Он также рассказал, почему важно прийти на выборы:«В этот день я пришел исполнить свой гражданский долг. Каждый наш земляк должен в этот важный день прийти и проголосовать, потому что от этого зависит будущее нашей республики, наших семей и нас самих», - сказал он.Цыден Доржиевич был призван в Красную Армию в 1942 году. За подвиги награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».«Это занимает не более 5 минут. Решается судьба нашего региона, не оставайтесь в стороне. Пусть выборы пройдут массово, активно и покажут объективные результаты», - призвал руководитель БРО «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.Фото: медиацентр выборы-2022