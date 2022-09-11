Явка на выборах главы Бурятии на 15:00 составила 24,36%

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин рассказал о явке на выборах главы Бурятии на 15:00. К середине дня голосования на избирательные участки пришли 168 561 человек. Это 24,36% от общего числа избирателей.Как и прежде, лидером по явке остается Окинский район, в котором проголосовали 65,67% избирателей. За ним следуют Еравнинский (52,84%) и Закаменский районы (52,49%).Нарушений на выборах по-прежнему не зафиксировано, голосование идет в штатном режиме, заявил Александр Акчурин.Напомним, отдать свой голос за кандидата на пост главы Бурятии жители республики могут до 20:00.Фото: медиацентр выборы-2022