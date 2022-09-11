Политика и власть 11.09.2022 в 16:31
Явка на выборах главы Бурятии на 15:00 составила 24,36%
За полдня успели проголосовать 168 561 жителей республики
Текст: Станислав Сергеев
Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин рассказал о явке на выборах главы Бурятии на 15:00. К середине дня голосования на избирательные участки пришли 168 561 человек. Это 24,36% от общего числа избирателей.
Как и прежде, лидером по явке остается Окинский район, в котором проголосовали 65,67% избирателей. За ним следуют Еравнинский (52,84%) и Закаменский районы (52,49%).
Нарушений на выборах по-прежнему не зафиксировано, голосование идет в штатном режиме, заявил Александр Акчурин.
Напомним, отдать свой голос за кандидата на пост главы Бурятии жители республики могут до 20:00.
Фото: медиацентр выборы-2022
Как и прежде, лидером по явке остается Окинский район, в котором проголосовали 65,67% избирателей. За ним следуют Еравнинский (52,84%) и Закаменский районы (52,49%).
Нарушений на выборах по-прежнему не зафиксировано, голосование идет в штатном режиме, заявил Александр Акчурин.
Напомним, отдать свой голос за кандидата на пост главы Бурятии жители республики могут до 20:00.
Фото: медиацентр выборы-2022
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