Политика и власть 11.09.2022 в 18:14

«Выборы в Бурятии – как большой праздник»

Эксперт-политолог объяснил высокую явку на 15:00
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Текст: Станислав Сергеев
«Выборы в Бурятии – как большой праздник»
Напомним, на три часа дня явка на выборах главы Бурятии составила чуть более 24%. По мнению политолога Алексея Михалева, это хороший показатель.

- В целом явка стабильная, несмотря на то, что день солнечный и это способствует сельхозработам. Но, несмотря на это, люди идут на выборы не только в городе, но и в районах. И, по большому счету на данный момент показатель хороший. Эти выборы у нас организованы, как большой праздник, и это привлекает население. Где-то что-то можно вкусно поесть, где-то приобрести. Это тоже привлекает внимание к выборам не только как к политическому событию, но и как к народному действию и общенародному празднеству, способствующему общественному консенсусу, - сказал Алексей Михалев.

По его словам, эти выборы покажут объективное количество активного населения Бурятии.
 
- Кто кого поддерживает и сколько процентов населения Бурятии готово в любых обстоятельствах идти и участвовать в каких-то политических мероприятиях. Кому не безразлична политическая судьба республики, - пояснил эксперт.

Что касается разницы показателей явки по районам (лидером, напомним, является Окинский район с показателем 65,67%), то здесь дело в том, насколько хорошо отработаны мобилизационные мероприятия в период выборов. Кроме того, надо учитывать, сколько прописанных в районе на самом деле там проживает. Ведь в Бурятии существует внутренняя миграция.
 
- Я бы хотел предостеречь всех ставить в вину тем или иным районам низкую явку. Ведь это зависит от социально-экономических процессов в республике, - отметил Алексей Михалев.

В целом же явка важна в том числе для взаимодействия с федеральным центром. Ведь для него важно, насколько политически активно население того или иного субъекта федерации.
 
- Регионы, где стабильная политическая система, где высокая явка, получают больше привилегий, бюджетных субсидий и так далее. Чем те районы, где низкая политическая активность. Потому что если вам ничего не важно, то почему мы должны обращать на вас внимание? – пояснил Алексей Михалев.

Фото: медиацентр выборы-2022
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