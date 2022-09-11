«Выборы в Бурятии – как большой праздник»

Напомним, на три часа дня явка на выборах главы Бурятии составила чуть более 24%. По мнению политолога Алексея Михалева, это хороший показатель.- В целом явка стабильная, несмотря на то, что день солнечный и это способствует сельхозработам. Но, несмотря на это, люди идут на выборы не только в городе, но и в районах. И, по большому счету на данный момент показатель хороший. Эти выборы у нас организованы, как большой праздник, и это привлекает население. Где-то что-то можно вкусно поесть, где-то приобрести. Это тоже привлекает внимание к выборам не только как к политическому событию, но и как к народному действию и общенародному празднеству, способствующему общественному консенсусу, - сказал Алексей Михалев.По его словам, эти выборы покажут объективное количество активного населения Бурятии.- Кто кого поддерживает и сколько процентов населения Бурятии готово в любых обстоятельствах идти и участвовать в каких-то политических мероприятиях. Кому не безразлична политическая судьба республики, - пояснил эксперт.Что касается разницы показателей явки по районам (лидером, напомним, является Окинский район с показателем 65,67%), то здесь дело в том, насколько хорошо отработаны мобилизационные мероприятия в период выборов. Кроме того, надо учитывать, сколько прописанных в районе на самом деле там проживает. Ведь в Бурятии существует внутренняя миграция.- Я бы хотел предостеречь всех ставить в вину тем или иным районам низкую явку. Ведь это зависит от социально-экономических процессов в республике, - отметил Алексей Михалев.В целом же явка важна в том числе для взаимодействия с федеральным центром. Ведь для него важно, насколько политически активно население того или иного субъекта федерации.- Регионы, где стабильная политическая система, где высокая явка, получают больше привилегий, бюджетных субсидий и так далее. Чем те районы, где низкая политическая активность. Потому что если вам ничего не важно, то почему мы должны обращать на вас внимание? – пояснил Алексей Михалев.Фото: медиацентр выборы-2022