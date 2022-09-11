Выборы главы Бурятии пока проходят без нарушений

Председатель Общественной палаты республики Татьяна Думнова рассказала о работе Центра общественного наблюдения на выборах главы Бурятии.- В течение дня нарушений на территории избирательный участков не зарегистрированы. Есть некоторые организационные моменты, которые были устранены. Например, многие звонили с вопросом где находится избирательный участок, - рассказала она. - Был звонок о том, что закрыт шлагбаум и проехать к участку нельзя. Однако проход при этом был открыт. Также был звонок от человека, который интересовался, может ли он проголосовать, если он прописан в Якутии.Много звонков поступило от молодых людей: их интересовала возможность дистанционного голосования, которая в Бурятии не предусмотрена.– Также звонил 15-летний школьник, который возмущался: «Почему я паспорт имею, а проголосовать не могу?», - рассказала Татьяна Думнова.Также в рамках Центра общественного наблюдения работают мобильные группы, которые выезжают на участки и контролируют ход голосования на местах.- Произвели проверку трёх УИК: 840, 841, 861, которые расположены в школе №44 по ул. Блюхера, 38, - рассказал член общественной палаты Биликто Дугаров. - В ходе проверки нарушений не выявлено, председатели комиссий и наблюдатели рассказали, что никаких внештатных ситуаций не было, голосование идёт без происшествий и замечаний. Однако, на этом УИК отмечено, что два избирателя голосовали впервые в жизни и поэтому их наградили памятными подарками.Напомним, избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 8 вечера.Фото: медиацентр выборы-2022