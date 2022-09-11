Политика и власть 11.09.2022 в 18:43

Выборы главы Бурятии пока проходят без нарушений

Центр общественного наблюдения контролирует ход голосования
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Выборы главы Бурятии пока проходят без нарушений
Председатель Общественной палаты республики Татьяна Думнова рассказала о работе Центра общественного наблюдения на выборах главы Бурятии.

- В течение дня нарушений на территории избирательный участков не зарегистрированы. Есть некоторые организационные моменты, которые были устранены. Например, многие звонили с вопросом где находится избирательный участок, - рассказала она. - Был звонок о том, что закрыт шлагбаум и проехать к участку нельзя. Однако проход при этом был открыт. Также был звонок от человека, который интересовался, может ли он проголосовать, если он прописан в Якутии.

Много звонков поступило от молодых людей: их интересовала возможность дистанционного голосования, которая в Бурятии не предусмотрена.

– Также звонил 15-летний школьник, который возмущался: «Почему я паспорт имею, а проголосовать не могу?», - рассказала Татьяна Думнова.

Также в рамках Центра общественного наблюдения работают мобильные группы, которые выезжают на участки и контролируют ход голосования на местах.

- Произвели проверку трёх УИК: 840, 841, 861, которые расположены в школе №44 по ул. Блюхера, 38, - рассказал член общественной палаты Биликто Дугаров. - В ходе проверки нарушений не выявлено, председатели комиссий и наблюдатели рассказали, что никаких внештатных ситуаций не было, голосование идёт без происшествий и замечаний.  Однако, на этом УИК отмечено, что два избирателя голосовали впервые в жизни и поэтому их наградили памятными подарками.

Напомним, избирательные участки открылись сегодня в 8 утра и будут работать до 8 вечера.

Фото: медиацентр выборы-2022
Теги
выборы

Все новости

Выборы главы Бурятии пока проходят без нарушений
11.09.2022 в 18:43
«Выборы в Бурятии – как большой праздник»
11.09.2022 в 18:14
Явка на выборах главы Бурятии на 15:00 составила 24,36%
11.09.2022 в 16:31
Вернувшиеся со спецоперации бойцы проголосовали на выборах главы Бурятии
11.09.2022 в 15:41
Глава Бурятии проверяет ход строительства новых школ
11.09.2022 в 15:33
Житель Бурятии пожертвовал почку ради спасения дочери
11.09.2022 в 15:00
Алексей Михалев: «Высокая явка обеспечивает легитимность выборов»
11.09.2022 в 14:33
«Каждый работает на свой электорат»
11.09.2022 в 13:39
На 12:00 в Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек
11.09.2022 в 13:28
Мэр Улан-Удэ принял участие в голосовании на выборах главы Бурятии
11.09.2022 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
«Выборы в Бурятии – как большой праздник»
Эксперт-политолог объяснил высокую явку на 15:00
11.09.2022 в 18:14
Явка на выборах главы Бурятии на 15:00 составила 24,36%
За полдня успели проголосовать 168 561 жителей республики
11.09.2022 в 16:31
Вернувшиеся со спецоперации бойцы проголосовали на выборах главы Бурятии
На избирательные участки приходят ветераны боевых действий
11.09.2022 в 15:41
Глава Бурятии проверяет ход строительства новых школ
Он планирует посетить все 10 площадок, где сейчас идет строительство
11.09.2022 в 15:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru