На 18:00 в Бурятии проголосовали почти 32% избирателей

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин огласил явку на 18:00 на сегодняшние выборы главы республики. Всего к этому моменту на участки пришло 220 933 человека или 31,93% от общего числа избирателей.- По-прежнему лидерами среди районов по явке являются Окинский, Закаменский и Еравнинский. В двух из этих районов явка уже превышает 70%. На территории города Улан-Удэ явка в районе 23%, - рассказал Александр Акчурин.По его словам, никаких нарушений на выборах пока не зафиксировано. Есть обращения, которые рассматриваются участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Голосование проходит в штатном режиме.- У нас остается еще чуть больше часа голосования. Я думаю, что те избиратели, которые в течение дня не имели возможности проголосовать, еще придут на избирательные участки и отдадут свой голос, - сказал Александр Акчурин.Фото: медиацентр выборы-2022