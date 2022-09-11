Политика и власть 11.09.2022 в 19:25

На 18:00 в Бурятии проголосовали почти 32% избирателей

Всего на участки пришли 220 933 избирателя
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Текст: Станислав Сергеев
На 18:00 в Бурятии проголосовали почти 32% избирателей
Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин огласил явку на 18:00 на сегодняшние выборы главы республики. Всего к этому моменту на участки пришло 220 933 человека или 31,93% от общего числа избирателей.

- По-прежнему лидерами среди районов по явке являются Окинский, Закаменский и Еравнинский. В двух из этих районов явка уже превышает 70%. На территории города Улан-Удэ явка в районе 23%, - рассказал Александр Акчурин.

По его словам, никаких нарушений на выборах пока не зафиксировано. Есть обращения, которые рассматриваются участковыми и территориальными избирательными комиссиями. Голосование проходит в штатном режиме.

- У нас остается еще чуть больше часа голосования. Я думаю, что те избиратели, которые в течение дня не имели возможности проголосовать, еще придут на избирательные участки и отдадут свой голос, - сказал Александр Акчурин.

Фото: медиацентр выборы-2022

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