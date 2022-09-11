Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98%

День голосования завершился закрытием избирательных участков в 20:00. Спустя два часа стала известна явка избирателей по Бурятии. На момент закрытия участков она составила 37,98% от общего количества избирателей.К слову, на выборах главы республики в 2017 году итоговая явка была 41,65 %. Что не слишком отличается от нынешнего результата.- Выборы главы Бурятии у нас стабильны. Интерес к выборам главы республики также стабилен. Различие между прошлыми выборами главы и нынешними только в единицах процентов и в процентных долях. К утру, я думаю, показатели даже могут выровняться, когда подведут окончательные итоги. В целом республика показывает политическую устойчивость. И эта политическая устойчивость – основа не только инвестиционной привлекательности, но и предстоящих субсидий из федерального бюджета, - прокомментировал показатели явки политолог Алексей Михалев.Сейчас идет подсчет голосов, по итогам которого станет известно сколько голосов набрал каждый из кандидатов на пост главы Бурятии.Фото: «Номер один»