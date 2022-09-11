Политика и власть 11.09.2022 в 23:04
По предварительным данным Алексей Цыденов набрал 88% голосов на выборах главы Бурятии
На данный момент отчитались примерно 72% избирательных участков
Текст: Станислав Сергеев
Избирком опубликовал предварительные результаты выборов главы Бурятии. По данным ведомства Алексей Цыденов набрал 88,06% голосов, Виктор Малышенко - 7,04%, Сергей Дорош - 2,64%, Семен Матхеев - 2,26%.
Однако это не окончательные цифры: на данный момент об итогах голосования отчиталось только 72,81% избирательных участков. Таким образом, к утру данные могут измениться.
Напомним, на момент закрытия участков явка на выборах главы Бурятии составила 37,98% от общего количества избирателей.
Фото: «Номер один»
Однако это не окончательные цифры: на данный момент об итогах голосования отчиталось только 72,81% избирательных участков. Таким образом, к утру данные могут измениться.
Напомним, на момент закрытия участков явка на выборах главы Бурятии составила 37,98% от общего количества избирателей.
Фото: «Номер один»
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