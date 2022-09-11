По предварительным данным Алексей Цыденов набрал 88% голосов на выборах главы Бурятии

Избирком опубликовал предварительные результаты выборов главы Бурятии. По данным ведомства Алексей Цыденов набрал 88,06% голосов, Виктор Малышенко - 7,04%, Сергей Дорош - 2,64%, Семен Матхеев - 2,26%.Однако это не окончательные цифры: на данный момент об итогах голосования отчиталось только 72,81% избирательных участков. Таким образом, к утру данные могут измениться.Напомним, на момент закрытия участков явка на выборах главы Бурятии составила 37,98% от общего количества избирателей.Фото: «Номер один»