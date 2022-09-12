Алексей Цыденов сохранил пост главы республики

Сегодня избирательная комиссия Бурятии на созванной пресс-конференции сообщила предварительные итоги выборов главы республики, которые прошли 11 сентября. Обработано 99,76 процентов бюллетеней с 833 участков из 835. Еще не учтены результаты по двум северным участкам.Явка составила 39,47 процентов. В 2017 году явка на выборах была на полтора процента выше.Больше всех набрал кандидат Цыденов, "единорос", - 86,24 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Малышенко, набравший 7,12 процентов. Выдвиженец от ЛДПР Дорош занял третье место с 2,66 процентами. А кандидат от "Новых людей" Матхеев набрал 2,35 процента голосов избирателей.Всего, в списках избирателей числилось 691 551 избирателей.Из 10 поступивших заявлений о нарушениях в одном случае выявилось нарушение процедуры голосования вне помещения. Бюллетень на выезде выдали избирателю, не числившемуся в реестре на выездное голосование. В итоге, в той выездной урне было аннулировано 52 бюллетеня. Участок на котором это зафиксировали находился средней школе №55 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.По Бурятии на участках работали почти 1500 наблюдателей.