Политика и власть 12.09.2022 в 10:29

Алексей Цыденов сохранил пост главы республики

Он победил соперников с разгромным результатом
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Текст: Петр Санжиев
Алексей Цыденов сохранил пост главы республики
"Номер один"
Сегодня избирательная комиссия Бурятии на созванной пресс-конференции сообщила предварительные итоги выборов главы республики, которые прошли 11 сентября. Обработано 99,76 процентов бюллетеней с 833 участков из 835. Еще не учтены результаты по двум северным участкам.

Явка составила 39,47 процентов. В 2017 году явка на выборах была на полтора процента выше.

Больше всех набрал кандидат Цыденов, "единорос", - 86,24 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Малышенко, набравший 7,12 процентов. Выдвиженец от ЛДПР Дорош занял третье место с 2,66 процентами. А кандидат от "Новых людей" Матхеев набрал 2,35 процента голосов избирателей.

Всего, в списках избирателей числилось 691 551 избирателей. 

Из 10 поступивших заявлений о нарушениях в одном случае выявилось нарушение процедуры голосования вне помещения. Бюллетень на выезде выдали избирателю, не числившемуся в реестре на выездное голосование. В итоге, в той выездной урне было аннулировано 52 бюллетеня. Участок на котором это зафиксировали находился средней школе №55 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.

По Бурятии на участках работали почти 1500 наблюдателей.
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с 7 по 13 сентября

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